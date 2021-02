Nika Križnar znova na zmagovalnem odru

Rezultati druge tekme za svetovni pokal v Rasnovu:

1.Takanaši (Jap) 239,2 (92, 99), 2. Opseth (Nor) 232,9 (90.5, 97), 3. Križnar 228,6 (88, 92.5), 4. Klinec (obe Slo) 224,3 (90.5, 90), 5. Lundby (Nor) 221,3 (86.5, 92.5) 6. Iraschko-Stolz (Avs) 220,8 (86.5, 92) ... 12. Brecl 202,6 (82, 92.5), 19. Rogelj 193,7 (87, 83), 20. Bogataj 192,6 (82, 87.5), 27. Komar (vse Slo) 180,6 (81, 84).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (9/13):

1. Križnar (Slo) 611, 2. Takanaši (Jap) 606, 3. Opseth (Nor) 477, 4. Kramer (Avs) 460, 5. Klinec 406, 11. Bogataj 189, 18. Brecl 140, 23. Rogelj 81, 39. Komar 16.

Mlada slovenska smučarska skakalkase je še petič zapovrstjo zavihtela na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Potem ko je na prvi tekmi v Rasnovu ugnala vso konkurenco, se je na drugi tekmi na tamkajšnji srednji napravi izkazala s tretjim mestom.Jubilejne 60. zmage med svetovno elito se je veselilai (92 m in 99 m), ki je vodila že po prvi seriji. Japonska zvezdnica je na koncu za 6,3 točke preskočila drugouvrščeno Norvežanko(90,5 m in 97 m), tretjeuvrščena Križnarjeva (88 m in 92,5 m), ki je bila po uvodni seriji peta, pa je za Takanašijevo zaostala za 10,6 točke.Nikin uspeh je dopolnila(90,5 m in 90 m), ki je pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Po prvem »polčasu« je bila tretja, na koncu pa jo je od reprezentančne in klubske kolegice pri SSK Žiri ločilo 4,3 točke.Točke so osvojile tudi preostale slovenske skakalke: 12.(82 m in 92,5 m), 19.(87 m in 83 m), 20.(82 m in 87,5 m) in 27.(81 m in 84 m).V skupni razvrstitvi je Križnarjeva zadržala rumeno majico vodilne skakalke v svetovnem pokalu, vendar pa je njena prednost pred Takanašijevo skopnela na vsega pet točk. Na tretje mesto se je povzpela Opsethova, ki je prehitela. Na Nizozemskem rojena Avstrijka po pravi zmešnjavi s testi na covid-19 (en je bil pozitiven, naslednja dva pa negativna) znova ni dobila dovoljenja za nastop.Ob 14.15 se bo v Rasnovu začela še moška tekma v smučarskih skokih, na kateri bodo Slovenijo zastopaliin novinec med elito, jutri (9.45) pa bo tam še preizkušnja mešanih ekip.