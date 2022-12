Nika Križnar znova na zmagovalnem odru

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar se veseli nove uvrstitve med najboljšo trojico. Na drugi tekmi silvestrske turneje v Beljaku je ponovila včerajšnji dosežek, potem ko je s skokoma, dolgima 93 in 91 metrov, spet osvojila tretje mesto. Novo zmago je požela včerajšnja zmagovalka, Avstrijka Eva Pinkelnig, ki je obakrat skočila 94,5 metra daleč, druga pa je bila Nemka Katharina Althaus (93 m in 91 m).

Ob Križnarjevi, ki je za Pinkelnigovo zaostala za 9,1 točke, se je med deseterico spet prebila tudi včerajšnja osmoljenka Ema Klinec (92 m in 93,5 m), ki je bila danes sedma. Točke sta od naših reprezentantk osvojili tudi olimpijska prvakinja Urša Bogataj (90,5 m in 90 m) in Nika Prevc (93 m in 84 m), ki sta druga za drugo pristali na enajstem oziroma dvanajstem mestu.

V seštevku silvestrske turneje prepričljivo vodi Pinkelnigova, ki ima po dveh preizkušnjah že 23,5 točke naskoka pred drugouvrščeno Križnarjevo, medtem ko tretjeuvrščena Norvežanka Anna Odine Strøm, ki je bila tokrat šesta, zaostaja za dodatne 0,7 točke.

Vrstni red v seštevku silvestrske turneje (2/4): 1. Pinkelnig (Avs) 518,1, 2. Križnar (Slo) 494,6, 3. Strøm (Nor) 493,9, 9. Klinec 483,3, 11. Bogataj 472,0, 14. Prevc 462,3, 30. Komar 310,8, 31. Vtič (vse Slo) 309,7.

Nika po uvodni seriji še četrta

Križnarjeva je po uvodni seriji zasedala četrto mesto. Na vrhu je bila spet včerajšnja zmagovalka, Avstrijka Eva Pinkelnig (94,5 m), drugo mesto pa sta si delili Nemki Katharina Althaus (92 m) in Anna Rupprecht (92,5 m).

Križnarjeva za drugim mestom zaostajala le za 0,8 točke. V zelo dobrem položaju je bila znova tudi njena soimenjakinja Nika Prevc (93 m), ki je bila sedma, med elitno deseterico je bila z devetim mestom uvrščena tudi Ema Klinec (92 m).

V finale se je s 14. mestom uvrstila tudi Urša Bogataj (90,5 m), prekratki za drugo serijo pa sta bili tokrat Maja Vtič (83 m) in Katra Komar (81,5 m), ki sta druga za drugo tekmo končali na 33. oziroma 34. mestu.

Skakalke se bodo zdaj preselile na Ljubno ob Savinji, kjer bodo že jutri (16.30) kvalifikacije za sobotno tekmo (16.00). Nedeljska preizkušnja, s katero se bo sklenila silvestrska turneja, se bo na skakalnici pod Rajhovko začela ob 16.30.