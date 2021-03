Nika Križnar znova v rumeni majici vodilne

Avstrijka Marita Kramer (243,1 točke) je zmagovalka tudi druge posamične tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v ruskem Nižnem Tagilu. Druga je bila najboljša Slovenka Nika Križnar (232,3), ki je po tretjem mestu Japonke Sare Takanaši (230,0) znova prevzela rumeno majico vodilne v skupnem seštevku sezone 2020/21.



Križnarjeva je v prvi seriji skočila 93,5 m, a izgubila nekaj pomembnih točk zaradi slabšega pristanka. V drugem nastopu je napako popravila in s 94 m dolgim skokom napredovala na končno drugo mesto pred najbližjo zasledovalko Takanašijevo. V skupnem seštevku ima 20-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini 751 točk, njena japonska tekmica pa 746. Obema se je znova približala Kramerjeva, ki pa ima pred zadnjima dvema posamičnima tekmama bržčas neulovljivih 91 točk zaostanka za Križnarjevo.

Špela Rogelj 13.

V finalu je bila od preostalih Slovenk najuspešnejša Špela Rogelj (202,3), ki je zasedla 13. mesto. Urša Bogataj (199,3) je bila mesto za njo, potem ko je v obeh serijah zaradi slabših pristankov izgubila precej točk. Ema Klinec (195,8) je po tretjem mestu v kvalifikacijah na tekmi precej zaostala za pričakovanji. Zasedla je 18. mesto, a obdržala peto mesto v skupnem seštevku s 444 točkami.



Prekratki za nastop v finalu sta bili Katra Komar (82,5) in Jerneja Repinc Zupančič (78,6), ki v Rusiji na zaključku sezone nastopa namesto Jerneje Brecl. Komarjeva je bila 33., Repinc Zupančičeva pa 37.



Na trenerskem stolpu danes ni bilo glavnega slovenskega trenerja Zorana Zupančiča. Na testiranju je bil namreč še drugič v slabem mesecu dni pozitiven na novi koronavirus. Zupančič je bil pred potjo v Rusijo negativen, potem ko je bolezen prebolel po SP v Oberstdorfu, kjer v večjem delu vrhunca sezone ni mogel pomagati reprezentanci. Danes ga je zamenjal njegov pomočnik Anže Lavtižar.



Vsi rezultati v Nižnjem Tagilu sicer štejejo za posebno razvrstitev turneje Blue Bird. Po dveh tekmah vodi Kramerjeva, ki ima 21,1 točke naskoka pred Takanašijevo in 24,8 pred Križnarjevo.



Prihodnji konec tedna bodo v Čajkovskem za konec ženske sezone svetovnega pokala v sklopu posebnega tekmovanja izvedli še dve posamični in ekipno tekmo.



Izidi:

1. Marita Kramer (Avt) 243,1 (97,5/94,5)

2. Nika Križnar (Slo) 232,3 (93,5/94,0)

3. Sara Takanaši (Jap) 230,0 (95,5/88,5)

4. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 225,0 (88,0/96,5)

5. Nozomi Marujama (Jap) 223,5 (91,0/93,0)

6. Silje Opseth (Nor) 222,5 (92,0/90,0)

7. Katharina Althaus (Nem) 220,2 (86,5/93,0)

8. Thea Minyan Bjørseth (Nor) 208,6 (84,5/90,0)

9. Juki Ito (Jap) 205,9 (87,0/87,0)

10. Chiara Hölzl (Avt) 202,9 (83,5/89,0)

Anna Rupprecht (Nem) 202,9 (87,5/87,5)



13. Špela Rogelj (Slo) 202,3 (84,5/89,5)

14. Urša Bogataj (Slo) 199,1 (87,5/90,0)

18. Ema Klinec (Slo) 195,8 (82,0/88,0)



Brez finala:

33. Katra Komar (Slo) 82,5 (77,5)

37. Jerneja Repinc Zupančič (Slo) 78,6 (76,5)



Skupno (11/13):

1. Nika Križnar (Slo) 751

2. Sara Takanaši (Jap) 746

3. Marita Kramer (Avt) 660

4. Silje Opseth (Nor) 567

5. Ema Klinec (Slo) 444

6. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 430

7. Maren Lundby (Nor) 338

8. Irina Avakumova (Rus) 285

9. Katharina Althaus (Nem) 268

10. Eirin Maria Kvandal (Nor) 249



14. Urša Bogataj (Slo) 210

21. Jerneja Brecl (Slo) 140

22. Špela Rogelj (Slo) 121

37. Katra Komar (Slo) 28

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: