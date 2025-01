Nika Prevc najvišje doslej v Saporu

Na drugi tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Saporu je bila razred zase Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je bila s skokoma, dolgima 129,5 in 136,5 metra, najboljša v obeh serijah. Zbrala je 248,4 točke, kar 20,4 več od drugouvrščene Nemke Seline Freitag (123,5 m in 126,5 m). Norveško slavje je s tretjim mestom dopolnila Thea Minyan Bjørseth (123,5 m in 133 m).

5. zmago je v svetovnem pokalu (prvo v sezoni) slavila Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

Najvišje uvrščena Slovenka je bila tokrat Nika Prevc (121,5 m in 124,5 m), ki je zasedla šesto mesto, kar je njena doslej najboljša uvrstitev v Saporu. Toda po uvodni seriji, po kateri je bila četrta, se ji je nasmihal še boljši dosežek. V finale se je od naših znova uvrstila le še Ema Klinec (109 m in 118,5 m), ki je pristala na 13. mestu.

Nika Prevc je bila tokrat šesta. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Ne glede na razmere in vse ostalo sem danes zadovoljna, saj sem od včeraj izboljšala svoje skoke. Zato grem lahko bolj mirno na novo postojanko,« je povedala Prevčeva, zadovoljna pa je bila tudi Klinčeva: »Saporo je bila kar dobra postojanka. Naredila sem nekaj dobrih skokov. Malo mi je žal tega, da sem naredila boljša skoka kot včeraj, rezultat pa je bil slabši. Ampak se na stvari, na katere nimam vpliva, ne bom ozirala. Še naprej bom poskušala ostati osredotočena le na svoje nastope.«

Nosilka rumene majice, Nemka Katharina Schmid (111,5 m in 124,5 m), je bila tik za svojo najhujšo tekmico Prevčevo sedma. V skupni razvrstitvi ima zdaj kot vodilna 78 točk naskoka pred 19-letno skakalko iz Dolenje vasi v Selški dolini.

Jurij Tepeš: Škoda za Niko

Obilo smole je imela mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (101,5 m), ki je zasedla 31. mesto. Uvrstitev v drugo serijo je zgrešila za 2,7 točke. Naša četrta predstavnica Katra Komar je vnovič obstala že v kvalifikacijah. »Tokrat smo nastopili bolje. Zadovoljen sem z Emo, ki je imela v obeh serijah dokaj slabe razmere, kar se tu precej pozna. Škoda za Niko, ker je pri drugem nastopu naredila preveliko napako na odskočni mizi in ni mogla nadaljevati, kot bi si želela, imela pa je zelo dobre razmere, a jih tako na žalost ni izkoristila,« je iz Sapora sporočil glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Schmid (Nem) 811, 2. N. Prevc (Slo) 733, 3. Freitag (Nem) 518, 6. Eder (Avs) 487, 5. Kvandal (Nor) 466, 8. Klinec 370, 30. Bodlaj 34, 35. Vodan 20, 37. Erzar (vse Slo) 16.

Japonska turneja se bo prihodnji konec tedna s tremi preizkušnjami nadaljevala v Zau.