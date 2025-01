V vetrovni loteriji v Beljaku je Nika znova skočila na stopničke

Dve zanesljivi zmagi na novoletni turneji dveh večerov za smučarske skakalke sta Niki Prevc dali še dodaten zagon. V Beljak je prišla v odlični formi, včeraj je blestela z 2. mestom, tudi na drugi beljaški tekmi ji je kazalo dobro. Po prvi seriji je bila vodilna, v drugi pa je v spremenljivih razmerah zmanjkal kakšen meter in iz soseščine se vrača s 3. mestom. Slavila je Eva Pinkelnig, Katharina Schmid je z 2. mestom še nekoliko povišala prednost v skupnem seštevku.

Nika lovi vodilno v skupnem seštevku Katharino Schmid. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Po nedeljski tekmi v Beljaku se Nika ni preveč obremenjevala z napako, ki jo je stala zmage, že v današnjem kvalifikacijskem skoku je s kar 102 metroma pokazal zobe. Nato je v prvi seriji v težjih razmerah kot tekmice iztisnila maksimum in se zavihtela na vrh kljub 90,5 metrom, s katerimi ni bila zadovoljna.

V drugi seriji se je veter v Beljaku okrepil in žirija je tekmo zelo hitro spravila pod streho. Razmere so bile spremenljive, nekaj redkih trenutkov z vzgornikom je odlično izkoristila Avstrijka Eva Pinkelnig in s tretjega mesta skočila na sam vrh. Prevčeva je tudi v finalu skočila dobro (93 m), a ji je zmanjkal meter ali dva za zmago, zaostala je 7,4 točke.

Pred Slovenko se je uvrstila še sedma po prvi seriji Katharina Schmid, ki ima zdaj v skupnem seštevku 66 točk naskoka. Dobro je na današnji tekmi tekmovala tudi Ema Klinec in zasedla 6. mesto, Taja Bodlaj je bila 21., Tina Erzar pa 29.

Prva serija

Na skakalnici v Beljaku je pri najboljših tekmovalkah pihal vzgornik, Selina Freitag je skočila 96,5 metra in žirija je pred Niko znižala zaletišče na 10. zaletno mesto. Še na mizi je izgledalo, da bo Prevčeva imela odlične razmere, a je ravno ob njenem skoku vzgornik popustil in neslo jo je do 90,5 metra.

Slovenska šampionka ni bila zadovoljna, a se je izkazalo, da je bilo ob dodatku zaradi nižjega zaletišča in slabših vetrovnih pogojev to dovolj za prevzem vodstva. Druga je Eva Pinkelnig, tretja Lisa Eder, vse tri tekmovalke so se zvrstile v manj kot točki razlike.

Blizu najboljših je še Ema Klinec, ki po prvi seriji zaseda 5. mesto, do stopničk jo loči 3,1 točke. Vodilna v skupnem seštevku Katharina Schmid se je v boljših vetrovnih pogojih kot Prevčeva znašla slabše in po prvi seriji zaseda 7. mesto.

V finalu sta nastopili še dve Slovenki, Taja Bodlaj je v prvem skoku osvojila 14. mesto, Tina Erzar je točke ujela z 29. mestom.