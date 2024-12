Nika Prevc v Engelbergu kakor brat Domen, njena želja po tekmi ni bila uslišana

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je Engelberg s prav posebnimi črkami pri družini Prevc, zakaj je to prav posebno prizorišče tudi za branilko velikega kristalnega globusa Niko Prevc, kaj je 19-letna smučarska skakalka iz Selške doline povedala po svojem sobotnem podvigu, zakaj se je tokratne zmage še toliko bolj razveselila, katera njena želja po tekmi ni bila uslišana, kaj je po novi lepi uvrstitvi izjavila slovenska rekorderka Ema Klinec, s čim si je svojo samozavest okrepila mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj, katere ugotovitve se je še posebej razveselil glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš, s kakšnimi občutki so Švico zapuščali slovenski skakalci, kako so tekmovali minuli konec tedna, kaj je pred novoletno turnejo dejal Timi Zajc, katera reprezentanca je prevladovala na veliki napravi Titlis, kakšne težave je imel vodilni v skupni razvrstitvi, Nemec Pius Paschke ...