Norveški as in partner Mikaele Shiffrin sedmič na vrhu

Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec drugega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev. Za sedmo zmago v svetovnem pokalu je premagal Švicarja Marca Odermatta. Američanu Travisu Ganongu je pripadel boj za tretje mesto. Slovenska četverica je znova ostala praznih rok.

Kilde, ki privablja pozornost tudi kot partner ameriške šampionke Mikaele Shiffrin, je pri svojih 29 letih vpisal še 21. uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, sedmo zmago, četrto superveleslalomsko, prvo na tekmah v Severni Ameriki. Kilde je postal tretji Norvežan z zmago na superveleslalomih v Beaver Creeku po Bjarneju Solbakkenu (2003) in Akslu Lundu Svindalu (2008), ki je sicer v Beaver Creeku šestkrat zmagal, vsega skupaj je zbral 15 uvrstitev na zmagovalni oder. Avstrijec Hermann Maier je prav tako šestkrat zmagal v Beaver Creeku.

Slovenci so danes ostali točk. Tako kot v četrtek so ostali zunaj trideseterice. Še najbližje 30. mestu in s tem vsaj simbolni točki je bil Martin Čater na 34. mestu (+2,48), Miha Hrobat (+2,81) je bil 37., Boštjan Kline (+3,29) pa 42. Nejc Naraločnik superveleslaloma ni končal v cilju.

V Beaver Creeku bosta v soboto in nedeljo na vrsti še dva smuka. Na edinem smuku, ki so ga uspeli izpeljati v Lake Louisu prejšnjo soboto, bil Kline 11.