Še ena prestižna lovorika za Strasserja, pokoril je tudi progo Planai

Januarski smučarski spored je za najboljše slalomiste v svetovnem pokalu poln prestižnih preizkušenj, v glavnem delu sezone pa na valu odlične forme jezdi Nemec Linus Strasser. Minulo nedeljo je slavil na smuku v Kitzbühelu, v sredinem večeru si je pokoril še slovito progo Planai na nočnem slalomu v Schladmingu.

Strasser je bil najboljši že na prvi progi, v drugo mu je rokavico vrgel Timon Haugan, a je tudi v težkih razmerah, proga je bila precej načeta, 31-letni Nemec smučal kot po tirnicah in slavil z 28 stotinkami sekunde prednosti pred tokrat zelo dobrim Norvežanom. Tretji je bil Clement Noel, ki je že zaostal več kot sekundo (1,02 s).

Za slalomiste je januar glavni mesec sezone, nihče pa forme ni tempiral bolje od Linusa Strasserja. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Razočarani so bili domači navijači, ki so na spektakularnem slalomu, ki se za gledalce spremeni v pravo veselico, veliko pričakovali od Manuela Fellerja. Ta je s 5. mestom sicer bil najboljši domačin, a to ni potešilo apetitov avstrijske smučarske publike. Slovenska predstavnika Žan Kranjec in Tijan Marovt sta odstopila na prvi progi, slovenska slalomska reprezentanca tudi po šestih slalomih ostaja brez točk.