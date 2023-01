Norvežanom štafetna tekma, Slovenci deveti

Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen in Johannes Tignes Bø so klub začetnim težavam zanesljivo premagali vse tekmece, drugo mesto so zasedli Nemci, tretje pa Francozi. Solidno so se odrezali tudi Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Alex Cisar in Toni Vidmar, ki so predvsem po zaslugi zadnjih, mlajših dveh zasedli deveto mesto.

Svetovni pokal v Ruhpoldingu, moška štafeta (4 x 7,5 km): 1. Norveška 1;10:51,4 (1 kazenski krog + 7 dodatnih nabojev), 2. Nemčija +20,1 (0+4), 3. Francija 55,6 (1+7), 9. Slovenija 2:28,6 (1+6; Dovžan 1+4, Fak 0+2, Cisar 0+0, Vidmar 0+0).

Na začetku je bilo videti, da se Slovenci ne bodo mogli približati osmemu mestu, ki je nek tihi cilj na vsaki tekmi. Dovžan svojega dela ni opravil, kot zna, po streljanju leže, ko je popravljal le enkrat, in po prvih štirih strelih leže je bilo sicer še vse v meji pričakovanega in želenega, nato pa se je zalomilo pri zadnjem strelu. Napake ni popravil, moral v kazenski krog, Faku pa predal kot zadnji, 21.

Najboljši slovenski biatlonec nato ni ponovil sredinega nastopa na posamični tekmi, z dvema popravama pa je bil vseeno dovolj dober, da se je prebil do 15. mesta, napredovanje pa je nadaljeval razpoloženi Cisar. Zadel je vseh deset strelov in se prebil do 11. mesta, njegov dober nastop pa je dopolnil Vidmar, ki mu je prav tako uspel stoodstoten strelski nastop, ekipo pa je popeljal do devetega mesta.

Podobne težave kot Slovenci so imeli na začetku tudi Norvežani. Lægreid, ki v sezoni še ni bil slabši kot šesti, je moral po streljanju leže v kazenski krog in predal šele kot deseti. Toda njegovi reprezentančni kolegi so bili dovolj razpoloženi, da so popravili njegovo napako. Že njihov tretji tekmovalec Christiansen je začasno prevzel vodstvo, z minimalnim zaostankom pa predal kot drugi. Tignes Bø je nato le upravičil status najboljšega biatlonca sezone in Norvežanom zanesljivo priboril zmago.