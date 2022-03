Novi športni udarec za Rusijo in Belorusijo

Rusija in Belorusija sta izključeni iz zimskih paraolimpijskih iger v Pekingu, so sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) dan pred odprtjem največjega športnega tekmovanja invalidov. Največje tekmovanje za športnike invalide se bo začelo jutri in bo trajalo do 13. marca.

Še včeraj so v IPC navedli, da bodo zaradi vojaške agresije na Ukrajino športniki iz teh dveh držav lahko nastopili, vendar pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov.