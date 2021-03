Nove stopničke z grenkim priokusom za Niko

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (10/13):

1. Takanaši (Jap) 686, 2. Križnar (Slo) 671, 3. Kramer (Avs) 560, 4. Opseth (Nor) 527, 5. Klinec 430, 14. Bogataj 192, 20. Brecl 140, 22. Rogelj 101, 37. Komar (vse Slo) 28.

Rezultati prve tekme v Nižnem Tagilu (HS-97):

1. Kramer (Avs) 232,1 (96.5, 96), 2. Takanaši (Jap) 224,1 (92.5, 95.5), 3. Križnar (Slo) 218,1 (94, 94), 4. Opseth (Nor) 215,9 (90.5, 93), 5. Hölzl (Avs) 214,9 (93.5, 89.5), 11. Klinec 201,9 (88, 90.5), 13. Rogelj 200,9 (89, 88.5), 19. Komar 180,4 (83, 82.5), 28. Bogataj 169,6 (85, 81.5), 33. Repinc Zupančič (vse Slo) 79,7 (78.5).

Slovenska smučarska skakalkase je veselila nove uvrstitve na zmagovalni oder, potem ko je na prvi tekmi na srednji napravi v Nižnem Tagilu osvojila tretje mesto. To so že sedme stopničke za 21-letno članico SSK Žiri v tej sezoni in skupno desete v svetovnem pokalu.Toda nova odlična uvrstitev ima tudi malo grenkega priokusa, saj je Križnarjeva izgubila rumeno majico vodilne skakalke v svetovnem pokalu. To je danes oblekla japonska šampionka, ki si je priskakala drugo mesto in v skupni razvrstitvi za 15 točk prehitela Niko. Zmage se je veselila Avstrijka, svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu, je bila enajsta, dve mesti pred, točke pa sta od Slovenk osvojili tudi(19.) in(28.)., ki je dobila priložnost namesto(ta se je odpovedala nastopom v Rusiji), je s 33. mestom uvrstitev v finale zgrešila za 3,6 točke.Jutri bo v Nižnem Tagilu še ena tekma, ki se bo tako kot današnja začela ob 13. uri.