Novi predsednik avstrijske zveze močnejši od Walchoferja in Götschlove

Karl Schmidhofer je novi predsednik Avstrijske smučarske zveze (ÖSV), je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Devetinpetdesetletni politik, ki politično pripada vladni avstrijski ljudski stranki, je na mestu prvega moža najbogatejše športne zveze v Avstriji nasledil 79-letnega Petra Schröcksnadla, ki se je umaknil s položaja.



Novega predsednika zveze so izvolili na redni letni skupščini v Beljaku. Schmidhofer, ki je bil edini kandidat, je prejel soglasno podporo navzočih članov z volilno pravico, brez vzdržanih glasov, za predsednika zveze za štiriletno mandatno obdobje od leta 2021 do leta 2024.



Schmidhofer je 22. predsednik v 116-letni zgodovini ÖSV, krovne avstrijske smučarske organizacije. Na skupščini so izvolili tudi tri podpredsednike, predstavnike finančnega oziroma nadzornega odbora. Nekdanja svetovna prvakinja v smuku ter olimpijska prvakinja v slalomu in kombinaciji, Petra Kronberger, pa bo v smučarski zvezi severne sosede Avstrije zadolžena za enakost spolov.

Odšel z ovacijami

Na skupščini so Schröcksnadla, ki je 31 let vodil federacijo, ob čustvenem in ganljivem slovesu pospremili z ovacijami.

Na začetku kandidacijskega postopka sta bila v volilnem bobnu sila zveneča kandidata, nekdanja smučarska zvezdnika Michael Walchhofer in Renate Götschl, ki pa sta umaknila kandidaturi, potem ko so se predstavniki pokrajinskih odborov poenotili o podpori Schmidhoferju.



Schmidhofer se je po izvolitvi, kot je obljubil, odpovedal funkciji člana avstrijskega državnega sveta. Na čelu štajerskega odbora pa ga je nadomestila Götschlova. Walchhofer pa se je umaknil iz smučanja ter ne bo stalni član novega predsedstva zaradi zakulisnih igric, povezanih s tem, da ni dobil podpore za svojo predsedniško kandidaturo.



Priimek Schmidhofer ni neznanka v svetu smučanja. Njegova nečakinja je odlična avstrijska alpska smučarka, specialistka za smuk in superveleslalom, Nicole Schmidhofer.



Podpredsednica zveze bo tudi Roswitha Steiner-Stadlober, nekdanja avstrijska alpska smučarka, svetovna podprvakinja v slalomu na SP leta 1987 v Crans Montani, na katerem je Mateja Svet v slalomu osvojila bron, bronasta je bila tudi v superveleslalomu in srebrna v veleslalomu.

