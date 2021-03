Novi vodja upa, da se bo svetovni rekord zgodil čim prej

Novo tekmovalno razsodišče

V Planici se bo letos predstavilo novo tekmovalno razsodišče. »Tehnični delegat (TD) bo Čeh Ivo Greger, ki po mojih podatkih s smučarskimi poleti še nima izkušenj, a je izkušen TD. Njegov pomočnik je moj asistent na poletih, Nemec Thomas Hasselberger. Dobro sva sodelovala že na vseh letalnicah in upam, da bomo kot žirija delovali usklajeno,« je povedal novi vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

Letalnico bodo pripravili tako, da bo mogoče na njej poleteti celo do novega svetovnega rekorda. FOTO: Boštjan Fon

Ni ga strah, čuti pa večjo odgovornost

1,5

milijona evrov oziroma nekaj manj znaša proračun finala svetovnega pokala v Planici.

Ko se je decembrsko svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici bližalo h koncu, so bili prireditelji z mislimi že malo tudi pri velikem finalu svetovnega pokala 2020/21, ki se bo začel v torek s preizkusom letalnice bratov Gorišek. Prireditelji obljubljajo nov nepozaben spektakel in obžalujejo, da si ga ljubitelji tega športa znova ne bodo mogli ogledati od blizu.»Želeli smo si, da bi lahko v živo pozdravili tudi gledalce, vendar jih letos na žalost še ne bo. V vodo so padla tudi vsa naša prizadevanja, da bi določenemu številu ljubiteljev skokov omogočili ogled iz vozil,« je razkril, generalni sekretar prireditvenega odbora Planica. Da bi gledalcem kljub vsemu čim bolj približali tekmovanje, bodo znova pripravili virtualno navijaško tribuno, prek katere se bodo lahko privrženci vklapljali v preizkušnje.Proračun finala s tremi posamičnimi tekmami in eno moštveno znaša nekaj manj kot poldrugi milijon evrov, kar pomeni, da je za polovico nižji kot nazadnje. »Ker ne bo gledalcev, bo izpad prihodkov 35-odstoten. Zato smo se morali zelo potruditi in obrniti vsak evro, da se bomo s končnim izračunom vendarle približali pozitivni ničli,« je še poudaril Šušteršič., predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) in obenem tudi prvi mož OK Planica, se nadeja, da bodo do konca sezone vendarle pokrili izgubo, ki je nastala z odpovedjo lanskega svetovnega prvenstva v poletih. »Pričakujemo, da bomo s finalom pridelali pozitiven izkupiček, ki bi prispeval k pokritju minusa,« si je zaželel Smrekar, ki ne dvomi, da bodo organizatorji spet izpeljali vrhunsko prireditev in z njo pripravili čudovit zaključek sezone.Izjemen spektakel obljublja tudi, ki bo prvič vodil tekmovanje za svetovni pokal v Planici. Na opazko, ali ga je že kaj strah, je odkimal z glavo, po krajšem premisleku pa priznal, da čuti določeno mero odgovornosti. Zagotavlja, da bodo znova vrhunsko pripravili letalnico bratov Gorišek, za kar so imeli letos več kot dovolj snega.»Priprave so potekale nekoliko drugače kot v prejšnjih letih, na voljo pa smo imeli tri vrste snega. Ob lanskem, ki smo ga shranili pod debelo odejo sekancev, smo s snežnimi topovi pridelali določeno količino umetnega, veliko pa je zapadlo tudi naravnega,« je naštel Dolhar in zaupal, da je zaletna smučina tako rekoč že nared. Računa, da bodo s strojnimi deli gotovi jutri popoldne, za konec tedna pa načrtujejo še veliko delovno akcijo, ki bo pripravila vse za torkov preizkus. Na njem bo nastopilo od 20 do 25 skakalcev, ki jih bodo izbrali po današnjem treningu na Bloudkovi velikanki, po katerem bo tudi znano, kdo se bo letos prvi spustil po zaletišču.Na vprašanje, kako velike daljave bo omogočala letalnica, je novi vodja planiškega tekmovanja (v tej vlogi je nasledil) po krajšem premisleku odvrnil: »Naš cilj jo je pripraviti tako dobro, da bo mogoče na njej poleteti tudi do novega svetovnega rekorda (z 253,5 metra si ga iz Vikersunda 2017 lasti avstrijski as), toda saj veste, kako je z njim ... Ni ga mogoče načrtovati. Upam pa, da se bo zgodil čim prej ...«