Novo veliko presenečenje za smučarske skakalke

V Ramsauu se bo v četrtek z uradnim treningom in kvalifikacijami (17.00) nadaljeval svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih, s petkovo preizkušnjo (15.30) pa bodo avstrijski prireditelji prižgali zeleno luč za novo tekmovanje, ki so ga poimenovali Alpska krona. Organizatorji iz Ramsaua so se povezali s tistimi iz Hinzenbacha, ki bodo gostili tekmi 26. in 27. februarja 2002, ter skupaj z Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) razpisali posebno nagrado za najboljšo v seštevku treh preizkušenj v deželi na severni strani Alp. Skakalka, ki bo zbrala največ točk v Ramsauu in Hinzenbachu, bo prejela ček za 10.000 evrov.

»Alpska krona je nastala na pobudo avstrijske zveze in njenih dolgoletnih pokroviteljev, ki zasledujejo skupni cilj: nadaljnji razvoj ženskih skokov. Postala naj bi tradicionalna prireditev v koledarju svetovnega pokala,« so zapisali v izjavi za javnost. Avstrijska zvezdnica Marita Kramer, ki po šestih tekmah olimpijske zime prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi, ne skriva navdušenja nad novoustanovljenim tekmovanjem.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (6/26): 1. Kramer (Avs) 530, 2. Althaus (Nem) 381, 3. Bogataj 335, 5. Klinec 315, 7. Križnar 231, 14. Rogelj 87, 15. J. Brecl 81, 23. N. Prevc (vse Slo) 49.

»To je čudovita stvar!« je omenila 20-letna članica kluba iz Saalfeldna, glavni trener avstrijske reprezentance Harald Rodlauer pa je dodal, da je to zasluženi znak priznanja izjemnih dosežkov skakalk. »Šport se bo tako še naprej razvil in rastel, kar je sijajno,« je izjavil Rodlauer.

V svetovni pokal se vrača tudi Katra Komar. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Tako bosta v olimpijski zimi dve novi tekmovanji v sklopu svetovnega pokala, ob Alpski kroni tudi silvestrska turneja med 30. decembrom in 1. januarjem na Ljubnem ob Savinji.