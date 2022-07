Očka bo postal še en skakalec, njegov vrat obkroža posebna tetovaža

Avstrijski skakalni veteran Manuel Fettner se je v minuli sezoni veselil svojih največjih podvigov na dolgi športni poti. Še posebno je blestel na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.

V Zhangjiakouju je izkušeni član smučarskega kluba Innsbruck-Bergisel sredi februarja po srebrni kolajni na srednji napravi prispeval še viden delež k moštvenemu zmagoslavju naših severnih sosedov na veliki skakalnici, na kateri so Avstrijci (ob Manuelu so bili v postavi še Jan Hörl, Daniel Huber in Stefan Kraft) – mimogrede – za 8,3 točke pustili za seboj drugouvrščene Slovence Lovra Kosa, Timija Zajca ter Ceneta in Petra Prevca.

Manuel Fettner (desno) se je z reprezentančnimi kolegi na Kitajskem veselil naslova moštvenih olimpijskih prvakov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Fettner, ki je pred kratkim (17. junija) praznoval 37. rojstni dan, uspehov, ki jih je dosegel na Kitajskem, zlepa ne bo pozabil tudi zaradi tetovaže Olympic champion (Olimpijski prvak), ki po novem obkroža ves njegov vrat. Letos ga sicer čaka še en vesel dogodek: s srčno izvoljenko Sylvano pričakujeta namreč prvega otroka. Veselo novico je nedolgo tega sporočil prek družbenega omrežja instagram, na katerem je objavil skupno fotografijo, pod njo pa pripisal: »Prihodnost smučarskih skokov je rešena, (bodoča) mami in očka sta super vesela.«