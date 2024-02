Odermatt junak Palisade Tahoeja, Kranjec krepko zdrsnil

Švicar Marco Odermatt, vodilni v skupnem in veleslalomskem seštevku sezone, je dobil še sedmi veleslalom alpskih smučarjev za svetovni pokal. V ameriškem Palisade Tahoeju je ubranil vodstvo s prve proge in na koncu slavil zmago za 12 stotink. Edini Slovenec Žan Kranjec, po polovici tekme osmi, je v drugem nastopu precej izgubil in končal na 17. mestu.

V nekdanjem olimpijskem prizorišču iz leta 1960, ki so ga pred leti iz Squaw Valleyja preimenovali v Palisade Tahoe, je bil Odermattu najbližje Norvežan Henrik Kristoffersen, drugi že po prvi vožnji. Tretji pa je bil domačin River Radamus (+1,37), ki si je prvič v karieri prismučal stopničke.

Z zmago je Odermatt tudi praktično potrdil, kar je bilo bolj ali manj jasno že prej, da bo osvojil veliki kristalni globus tudi v sezoni 2023/24 in tretjič zaporedoma v karieri. Zdaj ima več kot 1000 točk naskoka pred tekmeci, ki ga tako niti ob samih ničlah do konca sezone ne morejo več premagati.

Odermatt, že pred to tekmo s 1602 točkama prepričljivo prvi v seštevku ter z vsemi 600 možnimi tudi v veleslalomski razvrstitvi, je postavil dobre temelje že na prvi progi. Ko je s štartno številko dve prišel v cilj in Avstrijca Manuela Fellerja prehitel za skoraj dve sekundi, se je zdelo, da bo spet razred zase. A nato se je nekaj tekmecev vendarle približalo, realno pa je imel možnosti za obračun z Odermattom samo Kristoffersen (+ 0,15).

Kranjec zaostal za 2,66 sekunde

Kranjec si je predvsem v spodnjem delu nabral nekaj več zaostanka, a ostal v deseterici, do tretjega mesta pa ga je ločila slaba sekunda. Nato pa ni bil med tistimi, ki so na vse bolj mehki progi še zadržali naskok s prve proge. Na drugi je nastopil slabše, izgubljal iz sektorja v sektor, že ob prihodu v cilj zaostal za 89 stotink za Švicarjem Ginom Caviezlom in bil 11., na koncu pa zdrsnil vse do 17. mesta. Za zmagovalcem je zaostal 2,66 sekunde.

V boju za prvo mesto je rokavico vrgel Kristoffersen. Potem ko je Radamus na veselje domačih ljubiteljev smučanja odbil švicarski napad (za njim so ostali Thomas Tumler, Gino Caviezel in Loic Meillard) in si prvič zagotovil stopničke, je odličen nastop uspel tudi Norvežanu.

Prehitel je Američana za več kot sekundo in nato čakal na Odermatta. Švicarski zvezdnik se je nekoliko lovil, v vmesnih delih že izgubil prednost, na koncu pa izgubil le tri stotinke v primerjavi s Kristoffersenom in sedmič v sezoni dobil veleslalom. Skupno je zanj to deseta zmaga v nizu v tej disciplini.

V nedeljo bo na tem prizorišču še slalom.