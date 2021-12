Timi Zajc po 21 mesecih spet na zmagovalnem odru

V Ruki trojna norveška zmaga, Semenič 6.

Na prvi od dveh tekem za celinski pokal v Ruki so imeli največ razlogov za veselje v norveškem taboru, v katerem so se po zaslugi Robina Pedersena (133 m in 138,5 m), Joacim Ødegaarda Bjørenga (140,5 m in 134 m) in Sondreja Ringna (141,5 m in 131,5 m) veselili trojne zmage. Najboljši Slovenec je bil Anže Semenič (139 m in 132 m), ki je pristal na šestem mestu. Točke si je z 18. mestom priskakal tudi Jan Bombek (126 m in 125 m), preostali naši tekmovalci Tilen Bartol (130 m/31. mesto), Žak Mogel (127,5 m/33.), Bor Pavlovčič (122,5 m/44.) in Patrik Vitez (122,5 m/47.) pa so bili prekratki za drugo serijo.