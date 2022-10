Otroci narekujejo ritem, priprave so majhen dopust

V nadaljevanju preberite:

On oddaja žlahtni sij. Alpski deskar Žan Košir je na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju v paralelnem slalomu osvojil srebrno odličje, v veleslalomu si je prideskal bron, v isti disciplini je na OI štiri leta kasneje v Pjongčangu ponovil to kolajno, letos na igrah v Pekingu pa ga je ustavil koronavirus. Zaradi okužbe je dobršen del iger moral preživeti v izolaciji, zaradi izpada treninga pa je skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2014/15 nastop v veleslalomu končal v osmini finala. Sezona 2022/23 je pred vrati, v pogovoru pred novo tekmovalno zimo je bil Žan Košir spet izjemno zanimiv in iskren sogovornik.