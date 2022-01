Par je bolje tekel in streljal od mešane ekipe

Rusa Kristina Rezcova in Anton Babikov (1 + 12) sta zmagovalca tekme mešanih parov za biatlonski svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Slovenijo sta zastopala Miha Dovžan in Nika Vindišar (1 + 14) in bila 13. z 1:50,9 minute zaostanka.

Drugo mesto sta z 41,5 sekunde zaostanka zasedla Avstrijca Lisa Theresa Hauser in Simon Eder (1 + 13), tretja pa sta bila Ukrajinca Darja Blaško in Artem Tiščenko (0 + 12), ki sta zaostala 1:03,6 minute.

Dovžan je tekmo mešanih parov odlično začel in bil po prvi predaji na tretjem mestu, pet sekund za Nemčijo in sekundo za Norveško. Po tretjem streljanju je Vindišarjeva Slovenijo popeljala celo na drugo mesto, po drugi predaji pa je bila Slovenija četrta, devet sekund za Nemčijo, vmes sta bili še Ukrajina in Rusija.

Že na naslednjem streljanju je Dovžan spet skočil na drugo mesto, na naslednjem streljanju stoje pa se mu je malce zalomilo, moral je v kazenski krog in nazadoval na šesto mesto, bil je 36 sekund za takrat vodilnim ruskim parom.

Kot šesti je tudi predal Vindišarjevi za zadnji del. Ta je po naslednjem streljanju ohranila šesto mesto, zaostanek pa se je povečal na dobro minuto. Po zadnjem streljanju je Vindišarjeva zdrsnila na deseto mesto, ciljno črto pa prečkala kot 12.

Že pred tem so biatlonke in biatlonci so opravili tekmo mešanih štafet za svetovni pokal. V preizkušnji na 4 x 7,5 kilometra so slavili Norvežani pred Belorusi in Francozi.

Norvežani Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Ingrid Landmark Tandrevold in Marte Olsbu Roeiseland (šest strelskih poprav) so vodili od začetka do cilja z izjemo drugega streljanja, na koncu so Beloruse (pet poprav) ugnali za 23,1 sekunde. Tretjeuvrščeni Francozi (enajst poprav) so zaostali že 2:01,3 minute.

Slovenija, ki je nastopila v postavi Rok Tršan, Klemen Bauer, Polona Klemenčič in Kaja Zorc, je bila 18. z zaostankom 8:10,0 minute. Tršan je kot prvi v slovenski ekipi predal kot 16., Bauer kot 11., Klemenčičeva pa nato Zorčevi spet kot 16. Strelski izkupiček Slovenije je bil dva kazenska kroga in 13 poprav.