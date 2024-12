Pertile: Kdor ne razume, da je to šport na prostem, naj igra namizni tenis

Norveška skakalna as Halvor Egner Granerud in Robert Johansson kritična do odgovornih pri FIS. »Bilo je noro, da so mi dali znak za spust.«

Galerija Robert Johansson je včeraj ostal praznih rok, danes pa je izvlekel 12. mesto. FOTO: Geir Olsen/Reuters

Nad izvedbo dvodnevnega tekmovanja za svetovni pokal v Ruki so se pritoževali mnogi smučarski skakalci, seveda najbolj tisti, ki se jim ni izšlo po željah. Zelo kritični so bili tudi v norveškem taboru. Halvor Egner Granerud, ki je v soboto obstal že v kvalifikacijah, si je po pristanku pri 70 metrih močno oddahnil. »Zelo mi je odleglo, ko sem pristal na nogah,« je za NRK priznal 28-letni as iz Osla, ki je tudi danes ostal praznih rok na 48. mestu, potem ko ga je na tekmi posrkalo na doskočišče že pri 71,5 metra. Brez nastopa na sobotni preizkušnji je ostal tudi njegov rojak Robert Johansson, ki je v kvalifikacijah doskočil pri 94 metrih. »Bilo je noro, da so mi dali znak za spust. Odgovorni se igrajo z zdravjem športnikov. Skoki so sicer lep šport, vendar ne takrat, ko ti pade srce v hlače,« je potarnal 34-letnik iz Lillehammerja, ki danes ni imel takšnih težav, tako da je bil na koncu zadovoljen z 12. mestom. Sandro Pertile nima razumevanja za kritike. FOTO: Geir Olsen/Reuters Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal, ni imel razumevanja za njune pritožbe. »To je šport na prostem. Če se športniki s tem, da se razmere spreminjajo, ne morejo sprijazniti, naj zamenjajo šport in naj začnejo, recimo, igrati namizni tenis,« je brez dlake na jeziku odvrnil Pertile. Skupni vrstni red za svetovni pokal (4): 1. Pius Paschke (Nem) 316, 2. Stefan Kraft (Avs) 240, 3. Jan Hörl (Avs) 236, 4. Daniel Tschofenig (Avs) 230, 5. Andreas Wellinger (Nem) 203, 6. Maximilian Ortner (Avs) 143 ... 11. Anže Lanišek (Slo) 83, 20. Timi Zajc (Slo) 44, 33. Domen Prevc (Slo) 16, 37. Žak Mogel (Slo) 12, 40. Lovro Kos (Slo) 9.