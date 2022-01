Peter Prevc do prekinitve najboljši

Poljskim organizatorjem tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih skoki vreme danes ni bilo naklonjeno. Zaradi premočnega vetra so bili prisiljeni prekiniti in nato odpovedati uradni trening pred kvalifikacijami, ki so jih preložili na nedeljo (14.30), torej poldrugo uro pred začetkom posamične tekme za svetovni pokal v Zakopanah. Na tamkajšnji skakalnici Wielka Krokiew bo jutri (16.00) ekipna preizkušnja, pred njo pa dve seriji za uradni trening (13.30).

Do današnje prekinitve se je po zaletišču spustilo 47 tekmovalcev, med katerimi je najboljši skok uspel Petru Prevcu (131 m). Le meter krajši je bil Žiga Jelar, ki je imel do odpovedi peto oceno. Med oba Slovenca so se vrinili Švicarja Gregor Deschwanden (126,5 m) in Simon Ammann (132 m) ter Nemec Severin Freund (132,5 m).

Preostali naši skakalci Lovro Kos, Anže Lanišek, Cene Prevc in Timi Zajc, ki jih v Zakopanah namesto glavnega trenerja Roberta Hrgote (ta je zaradi rizičnega stika v samoizolaciji) vodi njegov pomočnik Gašper Vodan, danes niso dobili priložnosti za spoznavanje z napravo, na kateri je lani Lanišek kot drugi le za las zaostal za norveškim zmagovalcem Mariusom Lindvikom. Na ekipni preizkušnji so bili najboljši Avstrijci, Slovenci so med devetimi moštvi zasedli nehvaležno četrto mesto.