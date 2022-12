Peterica slovenskih smučarskih tekačev na novoletno turnejo

Kvalifikacije se bodo začele ob 11.30, ob 14. uri bodo izločilni boji. Slovenske barve bodo zastopali Eva Urevc, Anja Mandeljc, Miha Semenič, Miha Ličef in Vili Črv. Novoletna turneja bo zadnja velika serija tekem sezone 2022/23 pred vrhuncem zime, ki bo med 21. februarja in 5. marcem na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici.

Veliki kristalni globus in tudi zmagi na prejšnji turneji tour de ski sta osvojila Norvežan Johannes Høsflot Klæbo, ta bo branil novoletno lovoriko, in Natalija Neprjajeva. Slednje zaradi prepovedi nastopov ruskih športnikov po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino ni v tej sezoni v karavani svetovnega pokala. Novoletna turneja se bo Val Müstairju nadaljevala tudi na prvi dan novega leta 2023, ter nato 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu, končala pa med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis v zadnji etapi.

Anamarija Lampič, edina Slovenka na končnem cilju v prejšnji sezoni, je zadnjo etapo končala na 32. mestu in bila na turneji skupno na 12. mestu za svoj najboljši dosežek doslej. Lampičeva, ki je v tej zimi uspešno prestopila v biatlon, je tour de ski četrtič zaporedoma končala na vzponu na Alpe Cermis; po 22., 19. in 15. mestu skupno v prejšnjih zimah.

»Konkretnih planov na letošnjo novoletno turnejo še nimamo. Ampak nekako je cilj, da bi vsi tekmovalci prišli do konca. Bomo pa videli sproti, kako se bodo odvijale posamezne tekme,« je pred turnejo na kratko povedal pomočnik glavnega slovenskega trenerja Ole Vigna Hattestada iz Norveške, Nejc Brodar.

Pred sezono je Hattestad o novoletni turneji dejal, da ne bo šlo na vse ali nič, da se pride do konca novoletne turneje, tudi zaradi nastopa na domačem SP in pomembnih tekem v tej luči v januarju, v Livignu in Toblachu v Italiji ter francoskem Les Roussesu.

Eva Urevc, najboljša slovenska tekačica v tej zimi, je 17. decembra v švicarskem Davosu osvojila sedmo mesto. Za svoj najboljši izid sezone je izpadla v polfinalu. Pred sezono si je kot enega glavnih ciljev zastavila visoko uvrstitev v skupnem seštevku pokala v šprintu. Urevc je tudi prepričljivo najboljša iz slovenskega tabora v skupnem seštevku svetovnega pokala po 11 tekmah te sezone. Na 27. mestu ima 244 točk, na 63. mestu je Anja Mandeljc (90) ob tem, da v tej zimi točke dobi najboljša petdeseterica in ne več zgolj trideseterica.

Med tekačicami je na čelu pokala Norvežanka Tiri Udnes Weng (872 točk), sledita Američanka Jessica Diggins (738) in Finka Krista Parmakoski (625). V moški konkurenci so na prvih treh mestih Norvežana Paal Golberg (756) in Klæbo (617) ter Italijan Federico Pellegrino (500). Na 115. mestu je Šimenc (36).

V zgodovini novoletne turneje je bila najvišje med Slovenci trikratna najboljša športnica države Petra Majdič. V sezoni 2009/10 je skupno na drugem mestu zaostala le za Poljakinjo Justyno Kowalczyk, sezono prej je bila skupno tretja, obakrat pa je slavila v skupnem šprinterskem seštevku. Slednje je v sezoni 2019/20 ponovila Anamarija Lampič. Med Slovenci sta vzpon na Alpe Cermis premagala le Brodar dvakrat ter Šimenc kot zadnji v sezoni 2019/20.