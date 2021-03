Pinturault na svoj 30. rojstni dan ubil tri muhe na en mah

Rezultati moškega veleslaloma v Lenzerheideju:

1. Pinturault (Fra) 2:15,75, 2. Zubčić (Hrv) + 0,20, 3. Faivre (Fra) 0,21, 4. Brennsteiner (Avs) 0,46, 5. De Aliprandini (Ita) 0,64, 6. Favrot (Fra) 0,79, 12. Kranjec (Slo) 1,55.

Alexis Pinturault ni skrival navdušenja po osvojitvi malega kristalnega globusa. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Končni vrstni red v veleslalomu (10/10):

1. Pinturault (Fra) 700, 2. Odermatt (Švi) 649, 3. Zubčić (Hrv) 606, 4. Meillard (Švi) 393, 5. Faivre (Fra) 378, 6. Brennsteiner (Avs) 266, 7. Kranjec (Slo) 250.

Slovenskemu smučarskemu asuse tudi nastop na zadnjem veleslalomu sezone ni izšel po načrtih in željah. Potem ko si je s sedmim mestom na prvi progi v Lenzerheideju zagotovil spodbudno izhodišče, tega na drugi progi ni nadgradil. Ravno nasprotno; s slabšim smučanjem zlasti v spodnjem delu si je nabral precejšen zaostanek in nazadoval na 12. mesto.Zmago, peto v sezoni in skupno 34. v svetovnem pokalu, je na svoj 30. rojstni dan slavil francoski zvezdnik, ki je vodil že po prvi progi. V seštevku obeh nastopov je imel 0,20 sekunde naskoka pred znova izvrstnim Hrvatom, ki se je veselil drugega mesta, francosko slavje pa je z dodatno stotinko zaostanka dopolnil tretjeuvrščeniPinturault je s tem podvigom ubil tri muhe na en mah, saj je z njim potrdil naslov najboljšega veleslalomista v predolimpijski sezoni 2020/21, za nameček si je že pred zadnjim tekmovalnim dnevom zagotovil tudi skupno zmago v svetovnem pokalu. »Bil sem pod velikanskim pritiskom. Moral sem napadati in obenem paziti, da ne bi odstopil. To ni preprosto, vendar pa mi je tokrat uspelo najti pravo zmes. To je bil eden od mojih najboljših nastopov doslej,« je ocenil 30-letni Francoz.Na vprašanje, kako gleda na osvojitev velikega kristalnega globusa, je odvrnil, da je bil ta že od nekdaj njegov cilj. »Imel sem tudi srečo, da so odpovedali smuk in superveleslalom. To ni bilo dobro za naš šport, je bilo pa dobro zame. Če sem imel lani smolo zaradi začetka epidemije novega koronavirusa, sem imel zdaj srečo,« je priznal Pinturault, ki je postal šele tretji francoski skupni zmagovalec svetovnega pokala po(1966/67 in 1967/68) in(1996/97).Jutri bosta v Lenzerheideju na sporedu še ženski veleslalom (9.00 in 12.00) in moški slalom (10.30 in 13.30).