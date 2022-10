Pivo, pečenica v štručki in smuka pritegnejo 17 milijonov gostov

V nadaljevanju preberite:

Že četrtek v Söldnu, ko so bili na ledeniku le najbolj vzneseni in neučakani rekreativni smučarji, razkrival zelo zahtevne razmere na mehki in pogosto celo vdirajoči se snežni odeji. Zdravstveni delavci so imeli polne roke, zvini gležnjev in poškodbe kolen so potrjevali, da Sölden 2022 še ni primeren za ugodno smuko. Pa čeprav prav prva tekma sezone svetovnega pokala tukaj obenem pomeni začetek zimske turistične sezone.

V popoldanskem mimohodu uradnih navijaških klubov smo že zaznali poleg domačih privržencev predvsem švicarske in francoske, med običajnimi gosti je tu pozimi veliko Bavarcev, kar seveda še zdaleč ne preseneča. Gre namreč za stabilno in glede standarda dobro stoječo nemško zvezno deželo, pravzaprav meji na Tirolsko, od Münchna do Söldna vožnja z avtom traja 2 uri in 45 minut, kar je približno polovica poti med Ljubljano in tem prvim prizoriščem sezone alpskega smučanja.