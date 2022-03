V Planici navdušeni, po prvi seriji na vrhu pet Slovencev

Po prvi seriji so na prvih petih mestih Slovenci. Vodi Timi Zajc pred Žigom Jelarjem in Domnom Prevcom. Sledita Peter Prevc in Anže Lanišek. Poleg najboljše peterice so se še štirje slovenski letalci uvrstili v današnji finale trideseterice. Bor Pavlovčič je 13., Anže Semenič je 18., Lovro Kos 26. in Cene Prevc 28. Brez nastopa v finalu je od Slovencev ostal le Tilen Bartol (210 m/182) na 33. mestu.

Semenič podrsal pri daljavi 249,5 metra

Slovenci so v poskusni seriji končali na prvih treh mestih. Žiga Jelar (228 m) je bil drugi, Peter Prevc (232 m) pa tretji. Domen Prevc (243 m) je imel šesti izid poskusne serije, Anže Lanišek (221,5) pa osmega. Najdaljši polet je uspel Anžetu Semeniču. Pristal je pri 249,5 m, a podrsal in zasedel 18. mesto. Tako 28-letni Tržičan, ki se danes poslavlja od športne kariere, ostaja pri osebnem rekordu 241 m, ki ga je dosegel 24. marca 2019 v Planici. Bor Pavlovčič (235,5) je bil 28., Cene Prevc (207,5) 29., Lovro Kos (210,5) 31., Tilen Bartol (226) pa 34.

Navijači so se vrnili v Planico prvič po letu 2019. FOTO: Matej Družnik

Velike težave z zaletno smučino

Organizatorji so imeli v četrtek veliko težav z zaletno smučino, v kateri se je nabirala voda, saj je sonce v dopoldanskih urah pripekalo na letalnico. Kvalifikacije so morali preložiti na 15. uro, da so ustrezno pripravili zaletišče. Na današnji tekmi organizatorji ne pričakujejo podobnih težav. Drugače utegne biti z dopoldanskima preizkušnjama v soboto (ekipno) in nedeljo (posamično), saj se bosta začeli ob 10. uri. Zato za konec tedna iščejo ustrezne rešitve.

Za skupno zmago v svetovnem pokalu se sicer potegujeta Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger, ki za prvim mestom zaostaja 66 točk. Odprt je tudi še boj za mali globus v poletih. Timi Zajc si deli prvo mesto z Avstrijcem Stefanom Kraftom, Žiga Jelar na tretjem mestu pa za njima zaostaja 30 točk.