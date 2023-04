Planiški junak bo odletel proti Sejšelom

Slovenski letalci so na veselje 13.500 gledalcev v Planici na finalu 44. sezone v smučarskih skokih slavili dvojno zmago. Timi Zajc je za najmanjšo možno razliko, desetinko točke, premagal rojaka Anžeta Laniška. Slednji je prvič v karieri sezono končal na tretjem mestu, Slovenci so bili tretji tudi v pokalu narodov.

»Na koncu je bila podelitev najboljših treh svetovnega pokala skupno zame res čustven trenutek. Kot sem tudi pokazal (Lanišek je na zmagovalni oder stopil z veliko fotografijo Dawida Kubackega, op. STA), bi si Dawid zaslužil oziroma si zasluži skupno tretje mesto oziroma drugo. Mislim, da bi za konec sezone priredili lep troboj za tisto drugo in tretje mesto. On je pokazal, kakšen človek je, zapustil je šport v finišu sezone in pokazal, da je ljubezen tista, ki največ šteje,« je po čustveni podelitvi nagrad sezone, med katero ni zmogel zadrževati solz, dejal Lanišek.

Za konec mu je za zmago za popoln finiš najboljše sezone doslej zmanjkala le desetinka. »Dobro, tako kot je, je. Jaz sem s svojimi poleti zadovoljen, šel sem 242 in 239 metrov, na koncu sem 'zalimal'. To je tisto, kar mene najbolj pomiri. Na koncu je rezultat takšen, kot je, treba ga je sprejeti. Samo čestitke Timiju,« je o razpletu tekme dodal najboljši Slovenec to zimo.

Trojica junakov z današnje zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih z osrednjim junakom Timijem Zajcem je bila zaslužno na zmagovalnem odru. FOTO: Voranc Vogel

Tretja Zajčeva zmaga za 89. slovensko

Za Zajca, ki je v Planici pred slabim mesecem postal tudi dvakratni svetovni prvak na Bloudkovi velikanki, je bila to tretja zmaga v svetovnem pokalu v karieri, vse je dosegel na letalnicah. Na tekmah v Planici pa je sploh prvič stal na stopničkah za svetovni pokal.

V Zajca se je zaradi tistega, kar se mu je pripetilo v Willingenu, ko je pristal z velike višine, a se k sreči ni poškodoval, naselil nek strah. Kot je večkrat med planiškim vikendom sam poudaril, si ni upal po letalnici spustiti z višjega zaletišča. Tudi tokrat je selektorja prosil, naj z znižanjem naleta tvega, kolikor se da, in tokrat se mu je obrestovalo.

»Zelo težko bi se sezona zame končala lepše, res si nisem mislil, da bi se lahko tako izšlo. Robi (selektor Hrgota, op. STA) je naredil pravo taktično potezo. Vrhunsko!« je uvodoma s širokim nasmehom povedal 22-letnik.

Anže Lanišek je bil čustven in prijazen do navijačev. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Že včeraj sva bila dogovorjena, da mi bo nižal 'rampe', tudi če se ne bo izšlo. Pred drugo serijo sem rekel, da tvegajmo, kolikor se da. Tudi če ne bo šlo ... Tako in tako je konec vsega. Res mi je znižal za tri naletna mesta. Imel je 'jajca',« je odkrito priznal Zajc.

»Lepo je sezono končati na takšen način. Tega, kar se mi je pripetilo v Willingenu, ne moreš pozabiti čez noč. Verjetno bom potreboval še nekaj poletov, da to 'pregriznem'. A ni pomembno, zmagal sem!« je še dejal Zajc, ki je priskakal 89. slovensko zmago v svetovnem pokalu in bo zdaj skušal do 1. maja pozabiti na skoke. Tudi zato se bo na počitnice odpravil na Sejšele.

Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota si lepše nedelje ni mogel zamisliti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zmaga obeh bi bila češnja na torti

Selektor Robert Hrgota je za konec sezone močno užival. »Noro je bilo gledati dvoboj med Timijem in Anžetom, vrhunsko sva skakala, češnja torti bi bila, če bi oba zmagala. Danes sta si zmago res zaslužila oba. Domen je bil skoraj na stopničkah. Žiga Jelar je iz bolniške postelje skočil na neverjetno šesto mesto. Res moram reči, da je bil lep zaključek,« je bil zadovoljen glavni trener.

»Nedeljski zaključek je bil letos tudi s himno, ki je lani ni bilo, tako da je bila boljša nedelja kot lani, ker vedno radi primerjamo,« je dodal v smehu.

Veliki kristalni globus si je že nekaj tekem pred koncem zagotovil Norvežan Halvor Egner Granerud. Zbral je 2128 točk. Stefan Kraft je sezono končal s 1790 točkami, Lanišek pa je na tretjem mestu zbral 1679 točk.

Seštevek poletov je pripadel Kraftu, ki je zbral 480 točk. Tretji je v seštevku poletov končal Lanišek, ki je na šestih tekmah zbral 314 točk.