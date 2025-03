Po Olimpiji izpadel tudi Pustertal

V polfinalu razširjenega avstrijskega prvenstva v hokeju na ledu (ICEHL) sta se Salzburgu pridružila še Bolzano in celovški KAC, najboljši klub rednega dela. Oba sta v gosteh dobila šesti tekmi, Bolzano je s 4:2 zmagal v Beljaku, Celovčani, pri katerih Jan Muršak zaradi poškodbe ne igra, pa s 3:1 v Brunicu pri Pustertalu, »krvniku« Olimpije.

KAC je v Brunicu vodil z 2:0, a so domači hokejisti dobrih 12 minut pred koncem znižali zaostanek. Nato so gostitelji zaigrali na vse ali nič, dobri dve minuti pred koncem iz igre potegnili tudi vratarja, toda prejeli še en gol in končali tekmovanje.

V Beljaku je domači VSV potreboval zmago, da bi ostal v igri za polfinale, a je že po slabih 26 minutah zaostajal z 0:3. V 58. minuti je John Hughes, nekdanji član Olimpije, znižal na 2:3, domači trener je vratarja zamenjal s šestim igralcem, toda poteza se mu ni obrestovala. Simon Bourque je kmalu zatem zadel prazna vrata in postavil končni izid 2:4. Takšen je bil tudi izid v zmagah.

Črna krila uspešna v Gradcu

Odločilna sedma tekma bo potrebna le v Linzu. Črna krila so jo namreč izsilila v Gradcu, kjer je bil še petič zapored v tej seriji potreben podaljšek. Gostitelji, ki so bili med tekmo nevarnejši, so vodili s 3:2, podaljšek pa je gostom z golom pristreljal Shawn St-Amant. Podajo pri tem golu je vknjižil Ken Ograjenšek. Za zmago gostov s 4:3 je zadel Graham Knott. Rok Tičar pri domačih in Luka Maver se nista vpisala v statistiko z golom ali podajo.

Sedma tekma bo na sporedu v nedeljo, njen zmagovalec se bo pomeril s celovškim klubom KAC.