Pod ruskimi streli padel mladi ukrajinski biatlonec

Iz Ukrajine prihaja nova žalostna novica. Ruski napad v Harkovu je terjal življenje mladega ukrajinskega biatlonca Jevhena Mališeva.

»Heroji nikoli ne umrejo,« so ob smrti komaj 20-letnega Mališeva na družbenem omrežju zapisali pri ukrajinski biatlonski zvezi, tragično novico pa so hitro povzeli različni mediji. Jevhen, ki je bil član ukrajinske mladinske reprezentance v biatlonu, je padel pod ruskimi streli v spopadih v Harkovu. Mališev je prekinil kariero, da je šel branit domovino pred zloveščim napadom Rusije.

Iz športne v vojaško uniformo so skočili tudi drugi ukrajinski biatlonci, med njimi tudi olimpijec Dmitro Pidručni. Svetovni prvak z zasledovalne preizkušnje iz Östersunda 2019, ki je – mimogrede – na nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu zasedel 13. mesto v šprintu in 18. na posamični preizkušnji, je, denimo, za norveško medijsko hišo NRK potrdil, da se bori proti ruskim agresorjem.

»Ničesar se ne bojimo!« je poudaril 30-letni Pidručnji, ki roti vse, da po svojih močeh pomagajo Ukrajini. Norveški zvezdnik Johannes Thingnes Bø nadvse občuduje Dmitra in druge ukrajinske biatlonce. »Da se je odpravil na fronto branit svoje mesto in državo, je izjemno pogumno in močno dejanje. To je tako daleč od sveta, ki ga poznamo. Ukrajina je lahko ponosna na vse svoje prebivalce, ki nudijo takšen odpor Rusom,« je izjavil 28-letni norveški šampion, ki je bil s petimi kolajnami, od tega štirimi zlatimi, med najuspešnejšimi športniki nedavnih olimpijskih iger na Kitajskem.