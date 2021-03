Podvig slovenske moške biatlonske štafete

Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan so na štafetni tekmi svetovnega pokala v Novem Mestu n Moravskem presenetljivo osvojili 4. mesto. Slovenci so kaznovali napake tekmecev in prehiteli številne favorizirane tekmece.



Odlično je začel že Miha Dovžan, ki je zadel vseh deset strelov, v končnici v zadnjem krogu sicer nekoliko popustil, a vseeno predal kot peti. tudi Jakov Fak v smučini ni bil povsem prepričljiv, z le eno popravo na strelišču pa je eno mesto celo pridobil.

Najslabše je šlo Klemnu Bauerju, ki je porabil vseh šest dodatnih nabojev, s čimer je Slovenija obdržala stik s skupino, ki se je borila za 4. mesto. Tega je na koncu priboril Rok Tršan, ki je predse moral ob Nemcu spustiti še Rusa in Norvežana, v ciljnem sprintu pa je za četrto mesto prehitel Francoza.



Napake favoritov so za prvo zmago po uspehu januarja 2017 v Anterselvi izkoristili Nemci Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer in Philipp Nawrath. Svetovni prvaki Norvežani so morali kar trikrat v kazenski krog in vseeno osvojili 3. mesto, Francozi so v kazenski krog zavili štirikrat in tam izgubili boj za stopničke. V boju zanje so bili pred zadnjo menjavo tudi Avstrijci, ki pa so na koncu s tretjega zdrsnili na šesto mesto.

