Pokrovitelji kot po tekočem traku razdirajo pogodbe z ruskimi športniki

Sankcijam proti Rusiji, s katerimi poskušajo ustaviti vojni napad te države na Ukrajino, so se pridružila tudi podjetja, ki kot po tekočem traku odpovedujejo sodelovanja z ruskimi športniki. Tako je, denimo, vodilni svetovni proizvajalec kopalk Speedo prekinil pogodbo s plavalcem Jevgenijem Rilovom, dvakratnim olimpijskim prvakom iz Tokia 2021, proizvajalec smuči Rossignol pa ne bo več opremljal smučarskega tekača Aleksandra Boljšunova.

Potem ko se je 25-letni član kluba Vodnik udeležil nedavne prireditve Vladimirja Putina ob osmi obletnici ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim, je z njim pretrgal sodelovanje tudi nemški proizvajalec smučarskih rokavic Kinetixx. Boljšunov se zaradi tega ni pretirano vznemirjal. »Počakajmo na to, kaj bo prinesla prihodnost. Razmere v svetu se hitro spreminjajo. Upam, da se bo vse, kar se zdaj dogaja, končalo in da se bodo potem stvari spet postavile na svoje mesto,« je dejal dvakratni olimpijski prvak iz Pekinga 2022, ki se nadeja, da bo obnovil sodelovanje.

»Jasno je, da so zdaj vsa podjetja pod pritiskom. Z Rossignolom, ki mi je priskrbel najboljše možne smuči, sem dobro sodeloval. Čeprav so zdaj zamrznili sodelovanje z menoj, to še nič ne pomeni. Ničesar jim ne zamerim. Rossignol ostaja v moji ekipi,« je poudaril Boljšunov, ki ga bolj moti izključitev ruskih športnikov iz mednarodnih tekmovanj. »Svetovni pokal v smučarskem teku brez Rusov je kakor norveško državno prvenstvo,« je še vzvišeno ocenil skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezonah 2019/20 in 2020/21.