Po prvi seriji pred Laniškom le Żyla

Na svetovnem prvenstvu v Oberstorfu se moški skakalni reprezentanci nasmiha odličje, saj Anže Lanišek po prvi seriji posamične tekme zaseda drugo mesto.



V prvi seriji je med vsemi skakalci najboljši Poljak Piotr Ż​yla, ki je skočil 105 metrov in ima tri točke prednosti pred Laniškom (102,5), na tretjem mestu pa je Japonec Rjoju Kobajaši, ki za Slovencem zaostaja za zgolj desetinko točke.



Največje razočaranje prve serije je najboljši skakalec v svetovnem pokalu, Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je skočil le 99 metrov in bo napadal s 16. mesta, a njegov zaostanek znaša velikih 104, točke.



Vsi štirje Slovenci so se prebili v finale. Bor Pavlovčič je na 11. mestu, Cene Prevc je 20, Žiga Jelar pa 27.



Svetovno prvenstvo, posamična tekma smučarskih skakalcev (po 1. seriji)

1. Piotr Żyla (Pol) 138,9 točke (105,0 metra)

2. Anže Lanišek (Slo) 135,7 (102,5)

3. Rjoju Kobajaši (Jap) 135,6 (104,0)

4. Karl Geiger (Nem) 135,5 (103,5)

5. Dawid Kubacki (Pol) 135,0 (102,0)

6. Pius Paschke (Nem) 133,7 (103,0)

7. Marius Lindvik (Nor) 133,6 (102,0)

8. Jukija Sato (Jap) 132,6 (104,0)

9. Michael Hayböck (Avs) 131,5 (101,0)

10. Daniel Andra Tande (Nor) 131,2 (101,0)

11. Bor Pavlovčič (Slo) 130,5 (101,5)

...

20. Cene Prevc (Slo) 124,9 (102,0)

27. Žiga Jelar (Slo) 118,7 (96,0)

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: