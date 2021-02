Bucikova ni zbodla tekmice, Vikinginja trepetala ob napadu Ajdovke

Ažnoh z edino točko

Rok Ažnoh je Sloveniji prismučal edino točko v ekipni konkurenci. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Komaj čaka vsako dirko

Seveda alpsko smučanje ni ekipni šport kot denimo hokej na ledu, a za popestritev kratkih zimskih dnevnic uric in za pripovedovanje pravljic v večernem času na toplem ob kaminu je treba popestriti zimsko športno življenje ...Tako so na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo za komplet odličij izpeljali tudi ekipni mešani, torej s tekmovalno nabrušenimi fanti in dekleti, paralelni slalom. Vrstni red na koncu, vsaj pri zlatu in srebru, pa je bil, kot bi šlo za globalno tekmovanje v najhitrejšem ekipnem športu na zemeljski obli. Seveda imamo v mislih hokej, v italijanskih Dolomitih se je na koncu ekipne smučarske preizkušnje z najžlahtnejšim odličjem, prvim ekipnim, okronala Norveška.Za okrepljeni vikinški ponos, pogum in žilavost v krutih razmerah zimskih mesecev pa si je srebro prigrabila švedska četa. Ponosna dežela alpskega smučanja in svetovna prvakinja iz leta 2019 Švica pa je bronasto okušanje odličja po razglasitvi morala prepustiti Nemčiji. Slovenija se je od bojev poslovila že na uvodnem smučanju v osmini finala in je osvojila končno 11. mesto. Šveda in Švedinji pač v močnem skupinskem zagnanem duhu, značilnem za severnjake, niso ničesar prepustili naključju.Se je pa zaiskrilo že na začetku,je smučala proti, a ta je v najhitrejšem dvoboju osmine finala imela pospešek več in je Ajdovko prehitela za dve desetinki sekunde.je nato izid v dvobojih z zmago protiizenačil, a švedsko piko na i in napredovanje sta postavila, pet stotink je bila hitrejša od, in, za 38 stotink sekunde je ugnal»Zagotovo je dobro prismučati točko, nekaj dati ekipi. Uspelo mi je nekaj dobrih zavojev, hitrost sem prenesel v ravnino. Torej, uspelo mi je ravno to, kar sem si zastavil za cilj, namreč, da zavoje, ki mi uspevajo na treningih, pokažem tudi na tekmovanju. Malce vse pogledaš tudi v televizijskem posnetku, trenerji pa ti hkrati tudi povedo, če je v liniji vožnje kakšna posebnost ali pa, kako se je treba prilagoditi glede načetosti proge. Seveda pa te ob vseh tehničnih napotkih tudi spodbujajo, da greš na polno. Potem si pač moraš sam pri sebi reči, koliko tveganja si boš privoščil,« je ugotavljal Rok Ažnoh.Za Andrejo Slokar se je vedelo, da bo napadla, o motivaciji tu ni nobenega dvoma. »Letos komaj čakam vsako dirko, tudi tokratno sem. Res je, da sem izgubila proti Sari Hector, a na splošno gledano sem imela med dekleti drugi najboljši čas na obeh progah. Torej, moja vožnja ni bila ravno slaba. A komaj čakam na sobotni slalom, slišala sem, da je proga res strma in ledena. Vremenski pogoji se spreminjajo, a upam, da bo taka tudi ostala,« je navrgla Primorka.»Želela bi si, da bi odpeljali še kakšno vožnjo več, pač tudi z moje strani je zmanjkala kakšna stotinka. A pred slalomskim nastopom sem začutila snežno podlago,« je opomnila Goričanka Ana Bucik. Aljaž Dvornik pa je bil pod vtisom ekipnega duha tekme: »Zares odlično je nabirati takšne izkušnje.«