Pred začetkom novoletne turneje pretres v poljski reprezentanci

Poljski smučarski skakalci že dolgo niso tako slabo odprli nove sezone svetovnega pokala, kot so to. Po osmih tekmah v pokalu narodov zasedajo šele sedmo mesto, pri čemer za vodilnimi Nemci zaostajajo že za 1519 točk, v posamičnem seštevku pa je še najvišje uvrščen Piotr Žyla, ki zaseda komaj 22. mesto. Pred njim je sicer v skupni razvrstitvi tudi pet Slovencev.

Slabi nastopi so terjali prvo žrtev v strokovnem štabu, od katerega se je moral pred jutrišnjim začetkom 72. novoletne turneje v Oberstdorfu posloviti Nemec Marc Nölke, pomočnik glavnega trenerja Thomasa Thurnbichlerja. »Marc v prihodnje ne bo več pomagal našemu moštvu na tekmah. Ali bo še na voljo poljski reprezentanci in v kakšni vlogi, je zaenkrat še odprto,« je za poljske medije razkril 34-letni Avstrijec, ki – zanimivo – za zdaj še uživa podporo svojih delodajalcev.

Namesto Nölkeja, ki mu med drugim očitajo napačen in neizpolnjen načrt treningov, bo Thurnbichlerju priskočil na pomoč poljski trener Wojciech Topor, ki je v preteklosti že delal s Kamilom Stochom in drugimi asi. S svojimi izkušnjami in znanjem naj bi jim spet pomagal pri vrnitvi na pota nekdanje slave.

Novoletna turneja se bo že po tradiciji začela v Oberstdorfu, kjer bodo jutri po uradnem treningu na sporedu kvalifikacije (z začetkom ob 16.30) za petkovo tekmo (17.15). Slovenijo bodo zastopali Anže Lanišek (skupno 7.), Peter Prevc (14.), Timi Zajc (16.), Domen Prevc (20.) in Lovro Kos (21.).