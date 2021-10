Pred začetkom poletja na kaj takšnega ni niti pomislila

Končni vrstni red v veliki nagradi FIS – ženske (7/7):

1. Bogataj (Slo) 600, 2. Takanaši (Jap) 320, 3. Kramer (Avs) 272, 4. Opseth (Nor) 265, 5. Križnar 236, 6. Klinec 211, 8. Brecl 210, 19. Rogelj 77, 26. Komar (vse Slo) 54.

Anže Lanišek je na finalu poletne različice svetovnega pokala v Klingenthalu poletel do šestega mesta. FOTO: Christof Stache/AFP

Že jutri v Kranju državno prvenstvo

Končni vrstni red v veliki nagradi FIS – moški (8/8):

1. Granerud (Nor) 380, 2. Kubacki (Pol) 242, 3. Hörl (Avs) 225, 4. Lindvik (Nor) 219, 5. Lanišek 208, 17. C. Prevc 129, 29. P. Prevc 70, 32. Bartol 59, 35. Kos 57, 49. Zajc 28, 50. Jelar 26, 81. Bombek (vsi Slo) 4.



Slovenski smučarski skakalci lahko bolj ali manj mirni pričakujejo prvi sneg. Če se bo prihajajoča tekmovalna zima poznala po letošnjem poletju in delčku jeseni, se jim nasmiha uspešna olimpijska sezona 2021/22. To še zlasti velja za dekleta, ki so v minulih treh mesecih in pol osvojila pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo.Še posebno je blestela, prepričljiva skupna zmagovalka velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki je na sedmih preizkušnjah zbrala izjemnih 600 točk; kar 280 več od drugouvrščene japonske zvezdnice, ki je resda izpustila tri tekme. Članica ljubljanske Ilirije je ob štirih zmagah in enem 6. mestu dvakrat pristala tudi na drugem; eno od teh je dosegla na sobotnem finalu v Klingenthalu, kjer je morala priznati premoč zgolj vrhunski Avstrijki, ki je na vrh poletela z novim ženskim rekordom arene Vogtland (141,5 m).»Skupne zmage resnično nisem pričakovala,« je Bogatajeva ponovila tudi na novinarski konferenci na Saškem in v nadaljevanju pojasnila, zakaj je toliko bolj presenečena nad osvojeno lovoriko v poletni različici svetovnega pokala. »V veliko nagrado sem štartala po poškodbi, zaradi katere se je takšen uspeh na začetku poletja zdel zares nedosegljiv,« je razložila 26-letna skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu in pogled usmerila proti prihajajoči zimi. »Zelo bi se veselila, če bi v takšnem slogu skakala in zmagovala tudi v svetovnem pokalu, vendar pa se zavedam, da ima takšne cilje veliko skakalk,« je še dejala Bogatajeva, ki je prispevala levji delež tudi k zmagoslavju Slovenk v pokalu narodov.Uršin novi podvig so z uvrstitvami med deseterico v Klingenthalu dopolnile(4.),(7.) in(10.), praznih rok pa je ob Katri Komar, ki so jo diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa, ostala tudi nadarjena novinka Nika Prevc, ki je po zelo spodbudnih poskusih na uradnem treningu (obakrat je imela 16. oceno) obtičala v kvalifikacijah. Štartna številka 13 je bila tokrat zanjo resnično nesrečna.V moški konkurenci je bil v areni Vogtland razred zase japonski as(»Zelo sem že veselim prihajajoče zime, še zlasti SP v poletih v Vikersundu in OI v Pekingu. Očitno sem na dobri poti.«), ki je z najboljšima dosežkoma obeh serij kar za 24,1 točke preskočil najbližjega zasledovalca in skupnega zmagovalca. Norveški zvezdnik je tako velikemu kristalnemu globusu iz prejšnje zime dodal še poletno lovoriko.Najboljši slovenski skakalec je bil, ki je po šestem mestu na finalu v Klingenthalu v skupni razvrstitvi velike nagrade napredoval na končno peto. »Poletna sezona je bila solidna, vendar brez presežkov,« je precej samokritično svoje nastope s štirimi uvrstitvami med elitno deseterico, od tega enimi stopničkami (3. v Visli), ocenil 25-letni Domžalčan. »Kdo ve, morda pa je dobro, da v tem obdobju malce umakneš nogo s stopalke za plin in nato pozimi pokažeš več,« je razmišljal Lanišek.Od naših reprezentantov so si na sklepnem dejanju poletne sezone točke priskakali še bratain, ki sta – zanimivo – delila 14. mesto, le malo za njima pa je pristal(18.). Prekratka za finale sta bila(40.) in(41.). Kakšnega oddiha si najboljši slovenski skakalci in skakalke zdaj ne bodo mogli privoščiti. Že jutri jih namreč od 17. ure naprej čaka člansko državno prvenstvo v Kranju, po njem pa zaključni del priprav za svetovni pokal, ki se bo za fante začel 19. novembra v Nižnem Tagilu, za dekleta pa teden dni pozneje na istem prizorišču v Rusiji.