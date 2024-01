Prevčeva Nika, slovenska boginja zmage

V nadaljevanju preberite:

Domače z veliko začetnico! Domači preizkušnji smučark skakalk za svetovni pokal na Ljubnem, domače vzdušje pred 14.500 gledalci v dveh dneh in domači uspeh s prvim in drugim mestom Nike Prevc ter tretjim na drugi tekmi Nike Križnar. Osemnajstletna Prevčeva je z uspehoma še povečala vodstvo v skupnem seštevku globalnega tekmovanja, zdaj (853) ima 174 točk prednosti pred Japonko Juki Ito (679). Pričakovati je bilo, da bodo slovenske orlice na skakalnici pod Rajhovko dobile večja krila in na valu navijaškega navdušenja poletele do mest na zmagovalnih stopničkah. Kaj sta po koncu preizkušenj na Ljubnem povedali slovenski junakinji?