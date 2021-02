Prevčevo zdravstveno stanje se spet izboljšuje

Vrstni red v svetovnem pokalu (17/28):

1. Granerud (Nor) 1206, 2. Eisenbichler (Nem) 888, 3. Stoch (Pol) 725, 7. Lanišek 545, 18. Pavlovčič 213, 22. P. Prevc 186, 25. Jelar 131, 37. D. Prevc 70, 41. C. Prevc 55, 47. Zajc 43, 48. Bartol 41, 53. Semenič (vsi Slo) 17.

Svetovni pokal v (moških) smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v Klingenthalu. Kvalifikacije bodo na sporedu v petek (z začetkom ob 18. uri), obe posamični tekmi pa se bosta v soboto in nedeljo začeli ob 14.30.Od slovenskih skakalcev se bodo proti Klingenthalu odpeljaliinki je po končani karanteni, med katero ni imel nobenih simptomov, spet nared za tekme, se bo dokazoval v celinskem pokalu,pa je dva do tri dni čutil posledice novega koronavirusa. A se njegovo stanje izboljšuje, tako da je v igri za nastop čez dober teden v Zakopanah.»Vendar pa ne bomo prehitevali dogodkov, saj potrebujemo vsakega močnega člana na bližnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu,« je pojasnil glavni trener slovenske reprezentanceV karavano se tako po enotedenskem premoru spet vrača najmlajši od bratov Prevc. »S tem, da moram v samoizolacijo, sem se moral prejšnji teden sprijazniti tako hitro, kakor so to izvedeli mediji. Preventiva je le preventiva,« je na današnji spletni novinarski konferenci povedal Domen Prevc in razkril, da je ta konec tedna, ko je prisilno ostal doma, izkoristil za trening in počitek.