Prevci in Lanišek napadali kolajno, skočili pa do 5. mesta

Najboljši Slovenec v Oberstdorfu Anže Lanišek je bil razočaran. FOTO: Christof Stache/AFP

Nemški smučarski skakalci (1046,6 točke) so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v domačem Oberstdorfu ubranili naslov izpred dveh let. Srebro so osvojili Avstrijci, ki so zaostali za 11,1 točke, bron pa Poljaki (1031,2). Slovenciinter(1010) so za konec SP zasedli peto mesto.inso na domači skakalnici ponovili uspeh iz Seefelda 2019 in zanesljivo osvojili zlato kolajno. Za Geigerja je bila to na domačem prizorišču že četrta medalja na četrti zaporedni tekmi, od tega ima dve zlati, saj so Nemci dobili tudi tekmo mešanih ekip.Slovenski skakalci so si želeli novo medaljo, vendar so ostali praznih rok. Peter Prevc, Domen Prevc in Anže Lanišek so danes svoje delo opravili brez napake, v obeh serijah pa se je zalomilo Cenetu Prevcu, ki je imel težave s točnostjo skoka.Po tekmi je bil slabe volje. »Danes bi najraje sam sebe vrgel v steno, po tem, kar sem prikazal. Sposoben sem več! Fantje v moji skupini so pokazali, kako daleč se lahko skoči. Jezi me, ker sem v vsaki seriji izgubil okrog 20 točk, po rezultatih pa se lahko vidi, kam bi nas to pripeljalo,« je dejal Cene Prevc.Bolj je bil zadovoljen najmlajši med brati Prevc, Domen, ki se že veseli finala sezone v Planici: »Danes sta mi uspela dva 'luštna' skoka, sploh drugi je bil že kar zelo dober. To je lepa popotnica za Planico. Se je že veselim.«Selektorje po tekmi priznal, da ima mešane občutke.»Težko sprejmem peto mesto s tremi fanti, ki so oddelali zelo dobro, z njimi sem danes zelo zadovoljen. Anže je bil spet odličen, Domnov drugi skok je bil izjemen, Peter je prav tako oddelal uspešno. Žal pa Cene danes ni izpolnil pričakovanj, njegovi skoki so bili v nepravem trenutku slabi. Imam mešane občutke,« je dejal Hrgota in dodal: »S petim mestom nisem zadovoljen, 15 točk nas je ločilo od kolajne, vemo, kje smo jih izgubili. Razočaran sem.«Razočaran je bil najboljši Slovenec na SP Anže Lanišek. »Preveč smo grešili. Borili smo se, a to ni bilo dovolj za medaljo,« je povedal bronasti z male skakalnice.Moštvena tekma je bila še zadnje dejanje tega SP za skakalce. Zdaj sledita dva prosta konca tedna, saj je celotna norveška turneja svetovnega pokala odpadla zaradi omejitev, povezanih z novim koronavirusom, preden se bo elita od 25. do 28. marca zbrala na finalu sezone v Planici.