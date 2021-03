Primorki še naprej pridno nabirata zimske točke

Brez darila za rojstni dan

Austrijka Katharina Liensberger se razumljivo smeji, saj je prvič zmagala v svetovnem pokalu. FOTO: Pontus Lundahl/AFP

Avstrijkaje zmagala v slalomu v švedskem Åreju. Za sploh prvo zmago v svetovnem pokalu je bila svetovna prvakinja iz Cortine d'Ampezzo hitrejša od druge Američanke(+0,72) in tretje Švicarke(+1,65). Najboljša Slovenka je bila(+3,38) na 19. mestu.(+4,05) je bila 25. Ajdovka Slokarjeva in Goričanka Bucikova sta imeli pred finalno vožnjo podobno izhodišče kot včeraj. Takrat sta na koncu zasedali 15. oziroma sedmo mesto, danes pa se jima vožnji v finalu nista posrečili.Slokarjeva je po petkovem razpadu sistema, kot se je izrazila, tudi tokrat v drugo izgubila nekaj mest. Vseeno se je z 19. mestom uvrstila med 25 najboljših slalomistk za nastop na finalu sezone v švicarskem Lenzerheideju. Bucikova je bila po prvi vožnji 17., v drugo pa je ogromno izgubila in osvojila peščico točk s 25. mestom. V slalomskem seštevku ostaja med najboljšo petnajsterico na 13. mestu. Tretja Slovenka v Åreju,, je bila prepočasna že v prvi vožnji in končala na 37. mestu.Shiffrinova, ki danes praznuje 26. rojstni dan, je tudi tokrat zaman lovila 46. zmago v slalomu, s čimer bi izenačila rekord Švedapo zmagah v eni disciplini. Legendarni smučar je v karieri dobil 46 veleslalomov. Boljša je bila tokrat 23-letna Liensbergerjeva, ki je bila po prvi vožnji druga. Zaostanek 19 stotink pa je z vrhunsko vožnjo pretvorila v prednost 72 stotink sekunde.V boju za veliki kristalni globus in zmago v slalomskem seštevku je bilo zanimivo spremljati Slovakinjo. Po veliki napaki v zgornjem delu prve vožnje je drugo začela s 27. mesta in s skoraj tremi sekundami zaostanka za vodilno Shiffrinovo. V drugo je pričakovano postavila najboljši čas, pridobila 19 mest in osvojila 32 točk za svetovni pokal.S tem je v skupnem seštevku pred finalom sezone prednost pred Švicarkopovišala na 96 točk, v slalomskem seštevku pa ima pred drugo Liensbergerjevo 22, pred tretjo Shiffrinovo pa 37 točk naskoka.Preostale štiri ženske tekme svetovnega pokala v tej sezoni bodo naslednji teden na sporedu v Lenzerheideju. Tam bodo izvedli smuk, superveleslalom, ekipno paralelno tekmo ter veleslalom in slalom.