Prva zmaga za Francozinjo, Brignonejevi mali globus

Francozinja Romane Miradoli je zmagovalka osmega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v tej sezoni v Lenzerheideju v Švici. Oddan je mali kristalni globus v disciplini. Osvojila ga je Italijanka Federica Brignone, ki je bila danes deveta. Edina Slovenka na štartu Maruša Ferk Saioni je tekmo končala na 31. mestu.

Miradolijeva je Franciji na progi Silvano Beltrametti prismučala prvo žensko superveleslalomsko zmago po 18 letih, ko je Carole Montillet 1. februarja 2004 zmagala v Haus im Ennstalu.

Njen rojak Alexis Pinturault je 13. marca pred osmimi leti prav v Lenzerheideju kot zadnji Francoz zmagal na superveleslalomu v svetovnem pokalu. To je sicer 24 ženska francoska superveleslalomska zmaga v svetovnem pokalu.

Miradolijeva iz gorskega letovišča Flaine, ki bo 10. marca dopolnila 28 let starosti, je nastopila na svoji 127 tekmi v svetovnem pokalu. V Švico je pripotovala z 18 uvrstitvami v najboljšo deseterico, a pred današnjo tekmo še nikoli poprej ni bila med najboljšimi tremi. Njen najboljši dosežek je bil peto mesto na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu leta 2019.

Romane Miradoli je dosegla prvo zmago. FOTO: Fabrice Coffrini/ AFP

Že uvod v današnjo tekmo je pokazal, da bo šlo za eno najbolj zahtevnih superveleslalomskih ženskih tekem. Po vrsti so odstopile prve tri na startu Avstrijke Mirjam Pucner, Ariane Rädler in Tamara Tipler. Prva, ki je prevozila progo od štarta do cilja, je bila četrta na startu Francozinja Tessa Worley, ki je takoj po radijski povezavi iz cilja Miradolijevi dala koristne informacije. Vsega skupaj superveleslaloma ni končalo 14 tekmovalk.

Tudi po Worleyjevi so imele tekmovalke precejšnje težave. Šele Miradolijeva s startno številko osem je prehitela rojakinjo in za kar 1,37 sekunde popravila njen čas. Miradolijeva se je daleč najbolje znašla na zahtevnem terenu in sila zaviti skorajda veleslalomski postavitvi, polni pasti, ki jo je začrtal Mauro Pini, švicarski trener slovaške šampionke Petre Vlhove. Ta je bila komaj 18.

Končno je lahko zadovoljna tudi Američanka Mikaela Shiffrin (+0,38), ki se je po kitajskem olimpijskem neuspehu prvič zavihtela na oder za zmagovalke. Z drugim mestom je vpisala svoje 117 stopničke v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojila domačinka Lara Gut-Behrami (+0,88).

Shiffrinova je znova prevzela mesto vodilne v seštevku zime, ima 1106 točk, Vlhova na drugem mestu zaostaja 67 točk.

Do konca sezone je na sporedu zgolj še en ženski superveleslalom, finalni v Courchevel/Meribelu. In pred zadnjo tekmo so na prvih treh mestih v seštevku discipline tri Italijanke Brignonejeva (506), Elena Curtoni (374) in Sofia Goggia, ki je današnjo tekmo izpustila.

Maruša Ferk je ostala brez točk. FOTO: Sergei Belski/USA Today Sports

Brignonejeva je prišla do svojega prvega superveleslalomskega globusa, ima sicer že velikega in veleslalomskega iz leta 2020 ter dva kombinacijska seštevka (2020, 2019).

Častni gost na današnji tekmi je bil švicarski teniški zvezdnik Roger Federer, ki si je vzel čas za kramljanje s tekmovalkami in fotografiranje.

Edina Slovenka na startu je bila Maruša Ferk Saioni, saj Ilka Štuhec v Lenzerheideju ni nastopila. Tekmovalka iz Blejske Dobrave si je nabrala prevelik zaostanek 5,17 sekunde za vsaj točko. Bila je 31 od 33 uvrščenih.

Bolj številčna bo slovenska odprava v nedeljo, ko bo v Lenzerheideju veleslalom. Visoka mesta bodo napadale Meta Hrovat, Andreja Slokar, Ana Bucik, Tina Robnik in Neja Dvornik.

Izidi, superveleslalom, ženske:

1. Romane Miradoli (Fra) 1:19,87

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:20,25 +0,38

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:20,75 +0,88

4. Marta Bassino (Ita) 1:20,77 +0,90

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:20,81 +0,94

31. Maruša Ferk Saioni (Fra) 1:25,04 +5,17

Skupno, ženske (30/37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1106

2. Petra Vlhova (Slk) 1039

3. Sofia Goggia (Ita) 851

26. Ana Bucik (Slo) 279

32. Andreja Slokar (Slo) 237

49. Meta Hrovat (Slo) 131

50. Ilka Štuhec (Slo) 120

64. Tina Robnik (Slo) 79

77. Neja Dvornik (Slo 46

97. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24

Superveleslalom, ženske (8/9):

1. Federica Brignone (Ita) 506

2. Elena Curtoni (Ita) 374

3. Sofia Goggia (Ita) 332

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 300

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 286

45. Maruša Ferk Saioni (Slo) 16