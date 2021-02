Prve tekme v Cortini šele v četrtek

Sobota dan za Ilko

Pripravljalci proge so tudi danes zaman opravili svoje delo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Končno izboljšanje vremena

Mednarodna smučarska zveza in prireditelji v Cortini d'Ampezzo so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer prisiljeni korenito poseči v načrtovani tekmovalni spored svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. V skladu z novim urnikom bosta uvodni tekmi prvenstva superveleslaloma, ženski in moški, na sporedu v četrtek. V sredo ne bo tekem. Po prvotnem sporedu bi morala biti oba superveleslaloma v torek, vendar pa ju zaradi neugodnih razmer niso mogli izpeljati.Ženski superveleslalom s tremi Slovenkami,in, se bo začel v četrtek ob 10.45, moška preizkušnja v tej disciplini pa se bo isti dan začela ob 13.00. Za štart so predvideni štirje Slovenci,inV petek bodo poskušali izpeljati obvezna treninga smuka, ženskega in moškega. Vsaj en smukaški trening je predpogoj za izpeljavo specialnega smuka tako v svetovnem pokalu kot tudi na svetovnih prvenstvih.V soboto bo na sporedu ženski smuk, na katerem bo Štuhčeva napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v kraljevski disciplini. Isti dan bo na sporedu še en moški trening na novi progi Vertigine. Ženske bodo tako imele le eno priložnost za preizkus smukaške proge Olympia delle Tofane.V nedeljo bo nato na sporedu moški smuk. Moško alpsko kombinacijo, ki je bila sprva na sporedu v sredo, naj bi po novem izpeljali v ponedeljek. Petnajstega februarja bodo v skladu s spremenjenim urnikom izpeljali tudi žensko alpsko kombinacijo. Za obe preizkušnji bodo naknadno še sporočili ure.Slovenski kandidati za nastop na moški kombinaciji so Štefan Hadalin, Martin Čater, Miha Hrobat in. Ista ekipa z izjemo Hadalina bo tekmovala tudi na smuku, na ženskem smuku pa ob dvakratni šampionki še Maruša Ferk. V kombinaciji naj bi se obema po prvotnem načrtu sicer pridružila še Meta Hrovat, ki pa jo v nadaljevanju prvenstva že naslednji dan, torej 16. t. m., čaka nastop v paralelnem veleslalomu.Vreme je povsem na novo skrojilo tekmovalni spored. Prvenstvo bi se moralo začeti že v ponedeljek z žensko kombinacijo, a so tekmo odpovedali zaradi obilnega sneženja ob koncu minulega tedna. Za torek so nato načrtovali ženski superveleslalom, a tekme niso mogli izpeljati, potem ko je start in zgornji del proge prekrila megla.S četrtkom naj bi nastopilo izboljšanje vremena.