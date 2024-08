Risi prav ob koncu ostali brez plena

Po treh dneh priprav za prihajajoče olimpijske kvalifikacije so se hokejisti slovenske reprezentance na Bledu pomerili z Avstrijci in izgubili po podaljšku z 1:2 (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1; Macuh 37., Kasper 60., 63. PP). Šlo je za prvo od dveh preizkušenj proti severnim sosedom – revanša bo v soboto ob 16. uri v Gradcu –, ki bodo prav tako prihodnji teden nastopili v omenjenih kvalifikacijah. Naši risi bodo gostovali v Rigi, Avstrijci v Bratislavi, na obeh turnirjih bodo bržkone favoriti gostitelji.

Slovenska vrsta tokrat še ni bila popolna. manjkali so nekateri udarni aduti in obenem dolgoletni reprezentanti, toda v tudi v tej zdesetkani zasedbi (brez Roka Tičarja, Jana Drozga, Jana Urbasa, Žige Jegliča ...) se je konkurenčno postavila po robu Avstrijcem, po podajah Kena Ograjenška in Marcela Mahkovca pa prek Roka Macuha, ki se je prav pod vodstvom selektorja Eda Terglava pomladi na SP v Bolzanu uveljavil med risi, zabila vodilni gol.

V zanimivem boju je kazalo na tesno zmago naših hokejistov, prav v zadnji minuti pa je zvezdnik avstrijske vrste Marco Kasper, hokejist s pogodbo pri Detroitu v NHL, izenačil, nato pa v podaljšku izkoristil številčno premoč z golom za zmago rdeče-belo-rdečih na Bledu.