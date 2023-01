Rusinja z estonskim priimkom osvojila svet

V nadaljevanju preberite:

Smučarski skoki bodo na bližnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, od 22. februarja do 5. marca, torej še dobre tri tedne je do njega, v srži (slovenskega) zanimanja. Recimo, da zagotovo noben od smučarjev skakalcev ali nobena od skakalk v vseh svojih nastopih, z ekipnimi, ne bo prav vsakič odnesel zlatega odličja, kar je v tej konkurenci tudi normalno. A smučarski teki so druga zgodba, Rusinja Jelena Välbe je na svetovnem nordijskem prvenstvu leta 1997 v Trondheimu slavila v vseh svojih petih tekih!