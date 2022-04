Ruski šampion ameriškega rodu slutil, da se bo zgodilo nekaj hudega

Ruski deskar na snegu Vic Wild, ki je luč sveta ugledal v White Salmonu v ZDA, se je na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu izkazal z bronasto kolajno v paralelnem veleslalomu (s srebrno se je ovenčal slovenski as Tim Mastnak). V Moskvi bi se moral 23. februarja srečati z Vladimirjem Putinom, toda sprejem pri ruskem predsedniku je tik pred zdajci padel v vodo.

»Sporočili so nam, da gremo lahko domov, ker so vse skupaj odpovedali. Zaradi tega sem imel slab občutek. Slutil sem, da se bo naslednji dan zgodilo nekaj hudega. In res – naslednje jutro se je začelo,« se je Wild, dvakratni olimpijski prvak iz Sočija 2014 (takrat mu je obakrat družbo na zmagovalnem odru delal Žan Košir), za medijsko hišo BBC spomnil začetka ruskega vojnega napada na Ukrajino.

Na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu si je Vic Wild (desno) prideskal bronasto kolajno za srebrnim Timom Mastnakom (levo) in zlatim Benjaminom Karlom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Ruska propagandna mašinerija je nemudoma izkoristila svoje športne zvezdnike, med katerimi so jih več – med njimi tudi smučarskega tekača Aleksandra Boljšunova in plavalca Jevgenija Rilova – opazili tudi na prireditvi ob osmi obletnici ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim. Wilda na moskovskem štadionu Lužniki ni bilo.

Na vprašanje, kako dojema napačne informacije ruskih medijev glede zloveščega napada na Ukrajino, je slikovito opisal, da je kakor volk, ki se ozira naokrog in si poskuša ustvariti celostno sliko. »Bolje je biti volk kot ovca, ki jo vodijo kot lutko,« je poudaril 35-letni ruski reprezentant, ki je za ruske državne medije dejal, da so smešni. Po njegovih besedah ruska vlada ustrahuje vse, ki ji nasprotujejo.