Rusko slavje v Banojah, Mastnak 13.

Na tekmi paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v deskanju na snegu v Banojah so bili v ospredju domači tekmovalci. Zmagal je Dimitrij Loginov pred Igorjem Slujevom, najboljši Slovenec pa je bil Tim Mastnak na 13. mestu.



V velikem finalu sta nastopila ruska deskarja Dimitrij Loginov in Igor Slujev. Uspešnejši je bil Loginov, ki je prepričljivo zmagal z razliko 2,10 sekunde.



V malem finalu je za tretje mesto Italijan Mirko Felicetti za 25 stotink ugnal rojaka Edwina Corattija.



Med Slovenci se je v izločilne boje uvrstil le Tim Mastnak, ki je nato v osmini finala za pičlo stotinko izgubil dvoboj z Italijanom Mauriziom Bormolinijem.



»Dejstvo je, ure so tako pokazale, da hitrosti nisem izgubil. To je dober pokazatelj. Mi je pa virus kljub vsemu pobral nekaj moči, več kot bi si želel. Posledično ni konstantnosti v vožnjah. Z vrnitvijo sem zadovoljen. Dokazal sem, da sem še vedno v igri za najvišja mesta. Pripravljenost bom le še stopnjeval, prav nikogar se ne bojim,« je povedal Mastnak.

Košir in Marguč brez izločilnih bojev

Nastopila sta tudi Žan Košir, ki je bil 19., in Rok Marguč, ki je končal na 34. mestu.



»Konkurenca je pač izjemno izostrena in izenačena. Danes žal ni bil slovenski dan. V igri stotink se nam ni izšlo. Sem že 'preklopil' na slalom. Upam, da bom in bomo jutri znova na tistih pozicijah, ki si jih vsi skupaj najbolj želimo,« je tekmo ocenil Košir.



V nedeljo bo še tekma v paralelnem slalomu, izločilni boji se bodo začeli ob 9. uri.



Izidi

Moški

1. Dimitrij Loginov (Rus)

2. Igor Slujev (Rus)

3. Mirko Felicetti (Ita)

4. Edwin Coratti (Ita)

5. Oskar Kwiatkovski (Pol)

6. Maurizio Bormolini (Ita)

7. Stefan Baumeister (Nem)

8. Sangkyum Kim (JKo)

...

13. Tim Mastnak (Slo)

19. Žan Košir (Slo)

34. Rok Marguč (Slo)



Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Aaron March (Ita) 266 točk

2. Igor Slujev (Rus) 265

3. Andreas Prommegger (Avt) 242

4. Benjamin Karl (avt) 239

5. Dimitrij Loginov (Rus) 222

6. Roland Fischnaller (Ita) 191

7. Edwin Coratti (Ita) 188

8. Žan Košir (Slo) 185

...

15. Tim Mastnak (Slo) 127

35. Rok Marguč (Slo) 17





Ženske

1. Ramona Hofmeister (Nem)

2. Cheyenne Loch (Nem)

3. Sabine Schöffmann (Avt)

4. Selina Jörg (Nem)

5. Milena Bikova (Rus)

6. Jessica Keiser (Švi)

7. Tsubaki Miki (Jap)

8. Julie Zogg (Švi)



Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Ramona Hofmeister (Nem) 424

2. Sofija Nadrišina (Rus) 383

3. Selina Jörg (Nem) 319

4. Cheyenne Loch (Nem) 307

5. Julia Zogg (Švi) 252

6. Ladina Jenny (Švi) 201

7. Daniela Ulbing (Avt) 189

8. Tsubaki Miki (Jap) 166

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: