Schmitt: Niti Timi v vrhunski formi ne zna čarati

Ker so smučarski skoki nepredvidljiv šport, v katerem vrstni red nemalokrat krojijo tudi vremenske razmere, je pred tekmami težko karkoli napovedati. V tej sezoni, v kateri se imena na vrhu in pod njim menjajo iz enega konca tedna v drugega, so tovrstna ugibanja še bolj nehvaležna. Toda v Engelbergu je kljub vsemu že vse od prvega uradnega treninga dišalo po vrhunski uvrstitvi Timija Zajca.

Še pred tednom dni v Klingenthalu, kjer je 21-letnik iz Hramš v občini Žalec z 19. in 48. mestom zaostal za svojimi visokimi pričakovanji in sposobnostmi, ni kazalo na to, da bi se lahko kmalu potegoval za odmeven dosežek. Vse se je spremenilo, ko se je po dveh letih spet podal na vrh zaletišča velike naprave Titlis. Spomnimo, lani je tekmovanje v osrčju Švice izpustil zaradi kazni, ki jo je prejel, ker je med svetovnim prvenstvom v poletih v Planici na družbenem omrežju izrazil nezadovoljstvo nad takratnim glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem.

7. stopničke v svetovnem pokalu je v Švici vknjižil Timi Zajc.

Z največjo švicarsko skakalnico se je Timi takoj ujel: v prvi seriji za trening je imel drugo daljavo (137 m), v drugi največjo (139 m), najdlje je poletel v kvalifikacijah, v katerih je s 136,5 metra osvojil drugo mesto. Najdaljši skok mu je v soboto uspel tudi v poskusni seriji (139,5 m) in v uvodni na tekmi (139 m), nakar je v razburljivem finalu s 137 metri zaostal le za nemškim zmagovalcem Karlom Geigerjem (140 m) in drugouvrščenim Japoncem Rjojujem Kobajašijem (140,5 m).

Zajc se je tako s tretjim mestom po 21 mesecih znova zavihtel na zmagovalni oder. To so bile njegove sedme stopničke med elito, prve po 3. mestu marca lani v Lillehammerju. »Zares sem vesel, da sem po tako dolgem času spet na stopničkah. Vse od petkovih kvalifikacij naprej sem tu kazal res vrhunske skoke,« je bil zadovoljen mladi član SSK Ljubno BTC, ki po drugi tekmi v Engelbergu, kjer je slovensko ekipo namesto glavnega trenerja Roberta Hrgote vodil njegov pomočnik Gašper Vodan, ni bil tako dobre volje.

Anže Lanišek si je v Engelbergu spet okrepil samozavest. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Ni namreč veliko manjkalo, da bi 24 ur po sobotnem podvigu ostal celo praznih rok, saj se je ob močnem vetru v hrbet kot 29. skozi šivankino uho prebil v drugo serijo. »V takšnih razmerah niti Timi, ki je v Švico pripotoval v zares vrhunski formi, ne zna čarati,« je njegov nastop pospremil nekdanji nemški zvezdnik Martin Schmitt, zdaj strokovni komentator pri Eurosportu.

Lanišek spet korak bližje najboljšim

V finalu je Zajc pokazal zobe in z osmim dosežkom napredoval do 17. mesta, najboljši Slovenec pa je bil včeraj Anže Lanišek, ki je z desetega mesta skočil na sedmo in tako še za mesto izboljšal svojo sobotno uvrstitev. Tako se je še drugič zapored uvrstil med elitno deseterico, med katero je bil pred tem nazadnje v Ruki, kjer je pred tremi tedni po drugem mestu prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu.

Rezultati druge tekme za svetovni pokal v Engelbergu (HS-140): 1. R. Kobajaši (Jap) 306,0 (132.5, 136.5), 2. Geiger (Nem) 293,8 (135, 131.5), 3. Lindvik (Nor) 293,5 (133, 138.5), 4. Peier (Švi) 293,1 (136.5, 132), 5. Klimov (Rus) 281,1 (133.5, 131.5), 7. Lanišek 279,3 (125, 132), 13. C. Prevc 265,9 (126, 129.5), 17. Zajc 259,2 (116.5, 129.5), 29. P. Prevc 232,3 (124.5, 114.5), 30. Kos 221,2 (121, 110.5), 47. D. Prevc (vsi Slo) 95,8 (108.5).

»Tekma je bila kaotična, sam pa sem pokazal, da znam dobro skočiti tudi v težkih razmerah. Veter je tokrat igral veliko vlogo, razpon pribitkov zaradi vzvratnika je bil precejšen. Potem je bilo videti, kot je bilo pač videti,« je omenil 25-letni Domžalčan, ki si je še pravi čas – tik pred novoletno turnejo (med 28. t. m. in 6. januarjem) – znova okrepil samozavest.

Japonskemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju (na sredini), ki je včeraj slavil tretjo zmago v sezoni in skupno 22. v svetovnem pokalu, sta družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Nemec Karl Geiger (levo) in tretjeuvrščeni Norvežan Marius Lindvik (desno). FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Na generalki za tradicionalno tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, na katerem bosta glavna favorita prejkone včerajšnji zmagovalec Rjoju Kobajaši in drugouvrščeni Karl Geiger, so si od naših reprezentantov obakrat točke priskakali tudi Cene Prevc (11. in 13.), Lovro Kos (16. in 30.) in Peter Prevc (25. in 29.), Domen Prevc pa je po spodletelem petkovem kvalifikacijskem nastopu včeraj pristal šele na 47. mestu.

Še pred božičnim praznikom, med katerim si bodo malo napolnili baterije, se bodo najboljši slovenski skakalci pomerili med seboj na sredinem državnem prvenstvu na Bloudkovi velikanki v Planici.