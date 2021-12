Semenič šesti v Engelbergu

Po norveškem okusu se je razpletla tudi prva tekma smučarskih skakalcev za celinski pokal v Engelbergu. Zmago je s skokoma, dolgima 132 in 125 metrov, slavil Benjamin Østvold, slavje »vikingov« pa je dopolnil drugouvrščeni Anders Haare (128,5 m in 128 m). Na tretje mesto se je uvrstil Avstrijec Stefan Rainer (123,5 m in 122,5 m).

Najboljši slovenski skakalec je bil Anže Semenič (127 m in 124 m), ki je na veliki skakalnici Titlis (HS-140) pristal na šestem mestu. Točke sta od naših osvojila le še Jan Bombek (123,5 m in 121,5 m) in Žak Mogel (123,5 m in 117,5 m), ki sta zasedla 20. oziroma 26. mesto.

Tilen Bartol (116 m) je z 32. mestom finale zgrešil za pičle 0,9 točke, Mark Hafnar (112 m) je tekmo končal na 37., Matija Vidic (100,5 m) pa na 55. mestu. Jutri bo v Engelbergu na sporedu še druga tekma.