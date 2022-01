Senzacija Ahonena: legendarni Finec skočil do kolajne v Lahtiju

Legendarni smučarski skakalec Janne Ahonen, ki je marca 2018 sklenil svojo športno pot, je uresničil obljubo in se udeležil finskega državnega prvenstva v Lahtiju, na katerem je presenetil vse po vrsti. Čeprav je pred kratkim s sinovimi prekratkim smučmi in premajhnim tekmovalnim dresom opravil prva skoka po skoraj dveh letih, se je znova zavihtel na zmagovalni oder.

»Rane«, kakor tudi kličejo 44-letnega Finca, si je s skokoma, dolgima 110 in 116 metrov, izbojeval bronasto kolajno. Zaostal je le za Anttijem Aaltom (121 m in 122,5 m) in Eetujem Nousiainenom (119 m in 119,5 m), ki sta se – tako kot v tej sezoni najboljši finski reprezentant Niko Kytösaho (ta v teh dneh vadi v Planici) – odpovedala nastopom na prireditvi za svetovni pokal v Zakopanah.

Ahonen, ki spada med najboljše smučarske skakalce v zgodovini tega športa in je s petimi lovorikami rekorder po številu skupnih zmag na novoletni turneji, je na veliki napravi v Lahtiju za seboj pustil dvajset mlajših rojakov, med njimi tudi 20-letnega sina Mica Ahonena (90 m in 103 m), ki je pristal na 15. mestu. Jannejev podvig ima toliko večjo vrednost, če vemo, da po koncu kariere sploh ni treniral. Kot nam je zaupal med nedavno jubilejno 70. novoletno turnejo, je po marcu 2018, ko je svoje smuči postavil v kot, opravil vsega pet skokov.