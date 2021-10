Slatnar: Proizvodnja skakalnih smuči je rentabilna

Ko je begunjski Elan pred leti ustavil proizvodnjo smuči za skakalce, je ta segment prevzel Peter Slatnar. Ta smuči izdeluje v Elanu, od 1200 do 1800 parov letno in v nasprotju z begunjskim proizvajalcem s proizvodnjo teh smuči ustvarja dobiček.



»Proizvodnja je rentabilna, sicer se tega ne bi šli,« je ob robu DP v Kranju razkril Slatnar. »S samo proizvodnjo sicer ne dosegamo presežkov, vseeno pa je pomembno, da se je ta slovenski proizvod obdržal. Cenovno skušamo biti ugodni in to tudi za klube pomeni lažje delo,« je za STA še povedal Slatnar, ponosen, da gre za povsem slovenski proizvod iz domače tovarne.

Prav v teh dneh je vnovič aktualna razprava o Slatnarjevih smučeh, na katere se vrača slovenski as Peter Prevc. Naloga za proizvajalca je zelo težka.



»Na zalogi imamo morda 800 parov smuči, a za vrhunskega tekmovalca niso ustrezne. Zanje pripravimo osnovni model, nato pa vsakemu posebej prilagodimo smuči. Pomagamo si z informacijami trenerja, tekmovalca in naših strokovnjakov s svojimi izkušnjami,« še opisuje Slatnar.

Novosti pred olimpijsko sezono še skrivajo

»Smo majhni in žal v primerjavi z nekaterimi večjimi proizvajalci ne moremo zagotavljati takšnih stimulacij. Imamo zelo kakovostne smuči, ki so lahko boljše od konkurence. Upam si trditi, da so vse smuči na trgu za vrhunske tekmovalce dobre, nato pa je najbolj pomembno, kako znaš združiti potrebe tekmovalca z materialom.«



Kot pravi, prisegajo na individualni pristop. »Povpraševanje imamo veliko, a se raje posvetimo tem, ki jih imamo, kot da bi šli na maso. To enostavno ne bi bilo pošteno do skakalcev, saj ne bi mogli zagotoviti enake kakovosti proizvoda,« je še povedal Slatnar.



Ta pravi, da se strokovnjaki v podjetju na dnevni bazi ukvarjajo z novimi materiali, z obliko smuči, pa tudi s funkcionalnostjo, kjer je najpomembnejše vprašanje trdote izdelka, ki se spreminja od uporabnika do uporabnika. Sicer pa so smuči pomembne pri utrjevanju blagovne znamke Slatnar. Ta je znana predvsem po okovju za skakalne smuči, saj kar 98 odstotkov tekmovalcev v svetovnem pokalu uporablja opremo tega slovenskega proizvajalca, podobno je z zagozdami, vse močnejše je podjetje tudi na področju različnih karbonskih dodatkov za čevlje. Prav zato vedno iščejo nove trge in letos so s smučmi na novo opremili nekaj japonskih in poljskih skakalcev.



Z nekaterimi informacijami pa v podjetju ostajajo skopi. Za olimpijsko sezono 2021/22 so vnovič pripravili nekaj pomembnih novosti, a tega pred novim letom ne bodo javno predstavili.

