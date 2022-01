Slokarjevi pozitiven test odnesel Zlato lisico

Alpska smučarka Andreja Slokar zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo nastopila na kranjskogorskih tekmah za Zlato lisico. Slovenska reprezentantka je bila pozitivna na četrtkovem testiranju in se že odpravila domov v samoizolacijo, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS).

»Novi koronavirus je zagodel slovenski smučarski reprezentanci. Andreja Slokar je bila pozitivna na današnjem testiranju in ostaja brez nastopa na domači Zlati lisici. Andreja se je takoj po prejtem obvestilu o pozitivnem testu odmaknila v domače okolje, kjer bo preživela ćas v izolaciji in se bo nato zdrava vrnila na smučarska tekmovanja,« so zapisali.

Podkorenska strmina bo v soboto gostila veleslalomsko, v nedeljo pa še slalomsko preizkušnjo (začetek obeh ob 9.30).