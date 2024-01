Kobajaši do prve zmage v sezoni, med elitno deveterico trije Slovenci

Na posamični tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Visli je z vso konkurenco opravil zmagovalec nedavne 72. novoletne turneje Rjoju Kobajaši. Japonski zvezdnik je bil najboljši s skokoma, dolgima 131 in 139,5 metra. To je njegova prva zmaga v sezoni. Drugi je bil avstrijski nosilec rumene majice Stefan Kraft (132 m in 129,5 m), tretji pa Nemec Andreas Wellinger (131 m in 128,5 m).

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil tokrat Lovro Kos (127 m in 129,5 m), ki je še četrtič v tej sezoni zasedel nehvaležno četrto mesto. Tik za njim je pristal Peter Prevc (125,5 m in 131,5 m), ki se je veselil svoje najboljše uvrstitve v tej tekmovalni zimi. Anže Lanišek (135 m in 121 m), ki je bil po uvodni seriji še drugi, je v finalu zdrsnil na deveto mesto.

Brez nastopa v drugi seriji je od Slovencev tokrat ostal Timi Zajc (61 m), ki se mu je skok povsem ponesrečil. Za nameček so ga še diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa.

Po uvodni seriji na vrhu Kraft

Slovenskem smučarskim skakalcem je po uvodni seriji kazalo še malce bolje. Anže Lanišek (135 m) je držal odlično drugo mesto, pri čemer je za vodilnim Avstrijcem Stefanom Kraftom (132 m) zaostajal za vsega 0,2 točke. Na tretjem mestu je bil Nemec Andreas Wellinger (131 m).

Med šesterico sta bila od naših še Lovro Kos (127 m) in Peter Prevc (125,5 m), ki sta v finalu napadala s četrtega oziroma šestega mesta.

Žaka Mogla, ki je na uvodnih dveh postajah poljske turneje dobil priložnost namesto Domna Prevca, je diskvalifikacija doletela že v petkovih kvalifikacijah.